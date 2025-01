Ngỡ ngàng tập tục, lễ hội độc lạ dịp Tết ở Việt Nam

icon A. Lạng Sơn

icon B. Thái Nguyên

icon C. Sơn La

Câu trả lời đúng là đáp án C. Vào chiều 30 Tết Nguyên đán, người Thái trắng ở Sơn La sẽ tổ chức lễ hội gội đầu bằng nước gạo chua để xua đi tất cả những gì không may mắn trong năm cũ. Trong quan niệm của người Thái trắng, khi hết một năm cũ, chuẩn bị bước vào năm mới, mọi người trong thôn bản đều phải gội đầu để rửa trôi những vất vả, bệnh tật, điều không may mắn, xui xẻo của năm cũ, tống tiễn tai ương, bệnh tật xuôi theo dòng nước; cầu mong năm mới tốt lành, gặp điều hay, mùa màng bội thu. Để lễ hội gội đầu diễn ra tốt đẹp, trước đó hằng tuần, người con gái Thái đã vo gạo nếp để lấy nước, nước gạo được để trong chum hoặc nồi cất giữ cả tuần hoặc lâu hơn, để càng chua càng tốt.