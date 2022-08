Nghẹn ngào lễ di quan ba liệt sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy

TPO - "Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời", một thân nhân xót xa nói khi thắp hương trước linh cữu ba liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại đám cháy quán karaoke ISIS, đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

Chiều 5/8, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân cho Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Lễ tang diễn ra từ 13h - 17h tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng ( TP Hà Nội).

Trong đó, chương trình lễ tang bao gồm: Từ 13h - 13h30, công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, quyết định của Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng…;

Từ 13h30 - 16h30 diễn ra lễ viếng; Từ 16h30 - 17h tiến hành lễ truy điệu;

Từ 17h là lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng. Sau đó, 3 liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Vào khoảng 13h ngày 1/8, sau khi nhận tin có đám cháy tại quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy đã triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng sau đó chia thành hai mũi tấn công chính, trong đó Tổ trinh sát đám cháy do Trung tá Quân chỉ huy, theo sau là trung úy Việt và chiến sĩ Phúc có nhiệm vụ tổ chức chữa cháy, hướng dẫn người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, còn mũi thứ hai tiếp cận công trình bằng xe thang, leo lên các tầng cao để phun nước khống chế lửa. Khi tiếp cận hiện trường, Tổ trinh sát của Trung tá Quân đã hướng dẫn, cứu hộ 8 người bị nạn ra ngoài an toàn. Sau đó, tổ quay lại để cứu hộ, cứu hỏa. Khi 3 chiến sĩ lên tầng 4 thì cầu thang bị sập, cắt đứt đường vòi chữa cháy, đồng thời trần nhà sập xuống đè vào người khiến cả 3 chiến sĩ hy sinh tại chỗ.