Ngăn chặn 'tín dụng đen' lôi kéo người thân của bệnh nhân trước cổng bệnh viện

TPO - Ngăn chặn “tín dụng đen” lôi kéo người thân của bệnh nhân, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) ra quân bóc, xóa các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh dán xung quanh khu vực các bệnh viện trên địa bàn.

Sáng 10/6, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) tiếp tục ra quân bóc xóa tờ rơi quảng cáo vay tiền dán trên cột điện, nhà dân để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Ghi nhận trước Bệnh viện Nhân dân Gia định trên đường Phan Đăng Lưu, hàng loạt tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, hút hầm cầu… dán chi chít trên cột điện, bờ tường được lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ và các đoàn thể khác tập trung cạo, xóa.

Đại úy Nguyễn Tấn Đức, Trưởng Công an phường 7 cho biết, đây là đợt thứ 3, Công an phường phối hợp với các đoàn thể ra quân bóc, xóa các quảng cáo sai quy định.

Ngoài Bệnh viện Nhân dân Gia định, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia và Bệnh viện Ung Bướu, lực lượng chức năng còn tiến hành xóa các tờ rơi quảng cáo được dán, vẽ treo tại cột điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nhà chờ xe buýt, trong khu dân cư... có nội dung liên quan hoạt động cho vay tài chính.

“Hàng ngày, chúng tôi luôn bố trí lực lượng tuần tra trên các trục đường chính lẫn hẻm sâu để ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng dán tờ rơi quảng cáo sai quy định”, Đại úy Đức cho hay.

Đến thăm người thân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia định, chị Phạm Thị Hà (35 tuổi, quê Đắk Nông) cho biết, bản thân rất phấn khởi, an tâm khi thấy lực lượng chức năng tẩy xóa, bóc gỡ các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền dán trên cột điện, tủ điện.

“Tôi rất ủng hộ việc xóa bỏ các tờ rơi quảng cáo vay tiền vì vừa ngăn chặn tình trạng cho vay tiền với lãi suất cao, vừa làm sạch đẹp môi trường”, chị Hà cho hay.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy, Công an quận Bình Thạnh giao Đội Cảnh sát hình sự, Đội Quản lý hành chính chủ trì, phối hợp Công an 20 phường rà soát, truy xét, xử lý các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin trên các tờ rơi quảng cáo; kiểm tra, xử lý các cơ sở in, photocopy... vi phạm pháp luật trong hoạt động in ấn, quảng cáo.

Đồng thời, tổ chức cho các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in, photocopy ký cam kết không in ấn, sản xuất các sản phẩm quảng cáo liên quan đến cho vay tài chính trái pháp luật nhằm phòng ngừa tội phạm “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động.

Các tổ tuần tra 363, tổ hình sự đặc nhiệm tăng cường tuần tra, kiểm soát phối hợp hình ảnh trích xuất từ camera an ninh để xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định.

Gần 1 tháng ra quân tuyên truyền, vận động người dân bóc, xoá sản phẩm quảng cáo dán, vẽ quảng cáo sai quy định, Công an TPHCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.