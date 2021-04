Ngâm tay vào nước đá khi làm căn cước công dân ở Phú Quốc

TPO - Phú Quốc với đặc thù là thành phố biển nên đa phần người dân sống bằng nghề ngư phủ, bàn tay bị chai sạn và máy không nhận dạng được khi làm căn cước công dân (CCCD). Do đó, Công an Phú Quốc đã có sáng kiến cho người dân ngâm tay vào thùng nước đá.

Theo đó, Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) được giao chỉ tiêu đến cuối tháng 6/2021, cấp 65.000/85.000 CCCD cho người dân. Thượng tá Diệp Tấn Hiền – Phó Trưởng Công an TP Phú Quốc, cho biết, để kịp tiến độ, công an thành phố cho công an xã phối hợp với Ban nhân dân ấp đến từng nhà thông báo cho người dân về thời gian, địa điểm làm CCCD. Đồng thời, công an hướng dẫn người dân mang theo những giấy tờ cần thiết để làm CCCD.

“Phú Quốc với đặc thù là thành phố biển, đa phần người dân sống bằng nghề ngư phủ nên bàn tay bị chai sạn dần, nhiều người mất vân tay. Lúc đầu gặp những trường hợp như thế này, cán bộ lúng túng vì máy không nhận dạng được vân tay. Nhưng sau đó, cán bộ đã có sáng kiến là cho người dân ngâm tay vào thùng nước đá cho tay mềm ra hoặc bôi bột để dễ dàng lấy được vân tay”, thượng tá Hiền nói.

Thượng tá Hiền cho biết thêm, ban ngày đa phần người dân Phú Quốc bận mưu sinh nên Công an TP Phú Quốc bố trí lịch làm việc gần như 24h (7 giờ sáng đến 7 giờ sáng hôm sau). Sau 23 giờ, cán bộ tập trung vào việc nhập liệu nhưng nếu có công dân đến làm CCCD thì cán bộ vẫn tiếp nhận hồ sơ.

Riêng đối tượng là học sinh khối 9 và học sinh khối 12, được ưu tiên giải quyết riêng vào ngày Chủ nhật để giúp các em có đầy đủ giấy tờ chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia. Đối với các trường hợp người lớn tuổi, ốm đau, Công an TP. Phú Quốc sẽ bố trí tổ lưu động đến tận nhà làm CCCD cho người dân.

Được biết, trước khi được Công an tỉnh Kiên Giang giao 2 máy để làm CCCD, Công an TP. Phú Quốc tiến hành lập 2 tổ cấp CCCD (36 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 6 cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ dự phòng), đồng thời tuyên truyền cho người dân đến làm CCCD từ 10/3.

Ngoài ra, Công an TP Phú Quốc cũng bố trí một tổ cố định tại phòng một cửa tiếp nhận hồ sơ UBND TP Phú Quốc và một tổ lưu động đến làm CCCD tại các xã. Hiện 2 máy mỗi ngày thu nhận và giải quyết trên 750 hồ sơ cho người dân.