Ngã xe đẩy, bé 10 tháng tuổi bị gãy xương hàm

TPO - Trong lúc bé ngồi xe đẩy chơi đùa cùng anh chị, bất ngờ, chiếc xe đẩy trượt mạnh, ngã nhào, bé bị văng ra ngoài và đập vùng mặt xuống nền nhà.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu bé T.B.A.K (10 tháng tuổi) trong tình trạng mệt, vùng miệng hàm dưới bầm dập, cằm bên trái sưng nề, giữa 2 răng cửa hàm dưới có vết rách niêm mạc, bầm tím.

Gia đình cho hay, cuối tháng 3/2023, bé ngồi trong xe đẩy chơi đùa cùng anh chị, bất ngờ, chiếc xe đẩy trượt mạnh và ngã nhào từ trong nhà xuống bậc thềm ra sân. Bé bị văng khỏi xe và đập mạnh vùng mặt xuống nền nhà cứng. Cú ngã khiến miệng bé chảy nhiều máu, mặt biến dạng.

Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, chụp cắt lớp vi tính hàm mặt cho thấy có gãy di lệch thân xương hàm dưới. Trẻ được chỉ định phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ do vết gãy khá phức tạp. Trẻ cũng được phẫu thuật kết hợp xương, giúp nắn chỉnh và cố định xương hàm dưới về đúng vị trí giải phẫu. Đến nay, sau 2 tuần tai nạn, bé có thể bú mẹ trở lại.

Các bác sĩ bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị này thường xuyên tiếp nhận trẻ nhỏ bị chấn thương do tai nạn trong quá trình vui chơi, sinh hoạt. Trong đó, khá nhiều trường hợp do ngã xe tròn tập đi và có trẻ còn bị rách lưỡi, chảy máu khó cầm vùng miệng.

Các bác sĩ khuyến cáo chấn thương hàm mặt ở trẻ thường gây tổn thương nặng nề, phức tạp, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Để phòng tránh tai nạn nguy hiểm, phụ huynh cần quan tâm, giám sát trẻ nhỏ cẩn thận khi chơi đùa, không nên để con tự chơi một mình hoặc không có người lớn ở cạnh bên. Cần đưa trẻ đi khám tại cơ sở chuyên khoa để kịp thời xử lý, đề phòng các thương tổn kèm theo, nguy hiểm như chấn thương sọ não kín, dị vật đường thở, đường ăn...