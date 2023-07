Nga gọi bảo đảm an ninh của phương Tây cho Kiev là sai lầm nguy hiểm

TPO - Ngày 12/7, Điện Kremlin nói rằng những đảm bảo an ninh mà phương Tây lên kế hoạch mang đến cho Ukraine sẽ là sai lầm nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh của Nga và khiến châu Âu đối mặt với những rủi ro lớn hơn trong nhiều năm tới.

Các nước G7 dự kiến sắp công bố một khuôn khổ quốc tế để mở đường cho đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine, để giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ trước Nga và ngăn chặn các hành động quân sự trong tương lai, các quan chức cho biết.

Cách bảo đảm an ninh cụ thể của các quốc gia dự kiến sẽ khác nhau. Tổng thống Joe Biden từng nói về cách Mỹ bảo đảm an ninh cho Israel là mô hình khả thi.

Kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập NATO, Nga nói rằng sự cần thiết phải đảm bảo an ninh của họ khi liên minh quân sự phương Tây ngày càng mở rộng và một Kiev ngày càng thù địch là một trong những lý do chính khiến Mátxcơva mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine từ tháng 2 năm ngoái.

Còn Kiev nói luôn rằng họ cần tất cả sự giúp đỡ có thể từ phương Tây để bảo vệ mình.

Bình luận về những đảm bảo an ninh được đề xuất cho Kiev, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng đó sẽ là một sai lầm mà Mátxcơva buộc phải tính đến khi ra quyết định.

"Chúng tôi coi đây là một nhầm lẫn nghiêm trọng và có thể rất nguy hiểm", ông Peskov nói với các phóng viên.

"Với việc cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo an ninh nào cho Ukraine, các quốc gia sẽ phớt lờ nguyên tắc quốc tế về tính chất không thể chia cắt của an ninh. Việc các nước đó cung cấp các đảm bảo cho Ukraine sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh của Liên bang Nga", ông Peskov nói.

Đại diện Điện Kremlin tuyên bố, Mátxcơva không thể tha thứ cho bất kỳ đe doạ an ninh nào nhằm vào họ. Ông bày tỏ hy vọng rằng các chính trị gia phương Tây sẽ nhận ra rủi ro đi liền với việc cung cấp cho Ukraine những bảo đảm như vậy.

“Khi đưa ra quyết định như vậy, các quốc gia đó khiến châu Âu trở nên nguy hiểm hơn trong nhiều năm tới. Và tất nhiên họ sẽ gây bất lợi cho chúng tôi, điều mà chúng tôi sẽ phải tính đến", ông Peskov nói.

Bình Giang