Newtown Diamond – Nơi thăng hoa của nghệ thuật sống cân bằng

Tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond tại Đà Nẵng hứa hẹn mang đến một không gian sống lý tưởng cho những chủ nhân xứng tầm, vốn luôn theo đuổi nghệ thuật sống cân bằng hoàn hảo về thể chất lẫn tinh thần của phong cách Dolce Far Niente đậm chất Địa Trung Hải.

“Dolce Far Niente” là một phong cách và triết lý sống nổi tiếng của người Ý và vùng Địa Trung Hải, coi trọng việc cân bằng giữa vật chất và tinh thần để đạt được điểm hoàn hảo của cuộc sống hạnh phúc đích thực. Phong cách sống cân bằng hoàn hảo này luôn được các cộng đồng tinh hoa tìm kiếm để trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống mang đậm dấu ấn cá nhân một cách trọn vẹn nhất.

Phong cách sống nghỉ dưỡng nơi đô thị sầm uất

Tọa lạc tại trái tim đại lộ Trường Sa, cung đường kim cương nối Đà Nẵng với Hội An, tổ hợp Newtown Diamond được xem như trái tim giữa miền di sản khi sở hữu vị trí tâm điểm trên con đường di sản Huế - Đà Nẵng – Hội An. Các chủ nhân căn hộ tại tổ hợp Newtown Diamond chỉ mất vài phút đi bộ để trải nghiệm vẻ đẹp lay động mọi giác quan của bãi biển Mỹ Khê, các tiện ích của tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp Sheraton Grand Danang Resort và sân gôn nằm trong Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới Legend Danang Golf Resort hay dễ dàng di chuyển tới di sản văn hóa thế giới Phố cổ Hội An.

Bên cạnh việc sở hữu vị trí “kế lộ, cận giang, hướng hải”, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond còn mang tới cho các chủ nhân căn hộ cơ hội tận hưởng trọn vẹn cảm xúc và trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày ngay tại tổ ấm của chính mình với tầm view “hiếm có, khó tìm” cùng khả năng hài hòa những đặc sản tự nhiên mà thiên nhiên ban tặng tới từng không gian sống.

Newtown Diamond Đà Nẵng tạo nên những giá trị thể chất có thể coi là “độc bản” khi các chủ nhân căn hộ và cả cộng đồng tinh hoa nơi đây có thể yên bình hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong làn nước mát của hồ bơi, dễ dàng tìm thấy những giây phút thư thái hòa mình vào các khu vực vườn yoga, không gian thiền ngoài trời hay các khu vườn nghệ thuật với nhiều mảng xanh của cỏ cây, hoa lá kết hợp cùng các khu vực ghế nghỉ, giúp tối đa hóa những điểm chạm tới thiên nhiên trong lành.

Tiềm năng sinh lời được đảm bảo với giá trị pháp lý vững vàng

Thành phố Đà Nẵng từ lâu đã được mệnh danh là thành phố đáng sống với quy hoạch bài bản và hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Với định hướng trở thành một trung tâm phát triển của cả khu vực, thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều kế hoạch với các động lực tăng trưởng mới như Cảng Liên Chiểu, trung tâm thương mại tự do…, giúp thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế tới với thành phố biển xinh đẹp này, tạo nên một đô thị năng động, sầm uất và có mức sống cao của cả Việt Nam và khu vực.

Với giá trị pháp lý vững vàng và minh bạch, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị đầu tư cao và trở thành một tài sản sinh lời dài hạn và bền vững cho các chủ nhân căn hộ khi mang đến lợi nhuận đều đặn từ khả năng cho thuê tới việc gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian, nhất là đối với các căn hộ sở hữu lâu dài, phù hợp với nhu cầu tích lũy tài sản.

Phong cách và triết lý sống “Dolce Far Niente” hướng tới mục tiêu hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn, thảnh thơi và cân bằng về mọi mặt cho các chủ nhân xứng tầm vì điểm đến của cuộc sống là khả năng tận hưởng trọn vẹn bất cứ thứ gì với sự đảm bảo về khả năng tài chính và sự cân bằng hoàn hảo giữa thể chất và tinh thần.

Tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond hiện đang là lựa chọn lý tưởng cho phong cách sống tinh hoa này khi mang tới cho các chủ nhân sự cân bằng giữa thiên nhiên an nhiên và thành thị náo nhiệt, giữa việc kinh doanh sôi động và sự tận hưởng quanh năm 4 mùa nghỉ dưỡng trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần, tất cả được đảm bảo bởi sự phồn thịnh bền vững cho một cuộc sống sung túc dài lâu.

Vừa qua, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông báo tổ hợp Newtown Diamond đã chính thức được cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu với số lượng lên tới 519 căn hộ. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho các công dân quốc tế có cơ hội an cư, đứng tên chính chủ sở hữu căn hộ đẳng cấp tại "thành phố đáng sống nhất" Việt Nam.