New Zealand: Tàu hải quân chìm ngoài khơi, 75 người thoát chết trong gang tấc

TPO - Một tàu của Hải quân Hoàng gia New Zealand đã mắc cạn và chìm ngoài khơi Samoa. Rất may mắn, toàn bộ 75 thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu đều được giải cứu.

Chuẩn tướng Shane Arndell, chỉ huy Lực lượng Hải quân Zealand, trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (6/10), cho biết, tàu khảo sát Manawanui thuộc Hải quân Hoàng gia New Zealand đã mắc cạn và chìm ngoài khơi Samoa vào tối 5/10 (giờ địa phương) khi đang khảo sát rạn san hô trong điều kiện thời tiết xấu. Rất may mắn, cả 75 thủy thủ và hành khách trên tàu đều an toàn.

Theo Chuẩn tướng Shane Arndell, một số tàu có mặt tại khu vực đã kịp thời giải cứu thủy thủ đoàn cùng hành khách. Ngoài ra, máy bay tuần tra và trinh sát hàng hải P-8A Poseidon của Không quân Hoàng gia New Zealand cũng được triển khai để tham gia công tác cứu hộ.

Video và hình ảnh được công bố trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy con tàu Manawanui đã nghiêng hẳn sang một bên và có những cột khói xám dày đặc bốc lên sau khi mắc cạn.

Lực lượng Phòng vệ New Zealand thông báo, con tàu sau đó bị lật úp và chìm xuống nước vào lúc 9 giờ sáng (theo giờ địa phương). Cơ quan này cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để đánh giá những tác động của vụ chìm tàu đến môi trường và cố gắng giảm thiểu hậu quả.

Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Garin Golding phát biểu tại một cuộc họp báo ở Auckland, rằng một chiếc máy bay sẽ khởi hành đến Samoa vào Chủ nhật để đưa phi hành đoàn và hành khách được giải cứu trở về New Zealand.

Quỳnh Như