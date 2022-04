Nestlé MILO lần đầu tổ chức Giải chạy bộ trực tuyến cho trẻ em MILO Erun

Tiếp nối các sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động thể thao trong năm 2022, nhãn hàng Nestlé MILO thuộc công ty Nestlé Việt Nam chính thức khởi động Giải chạy bộ trực tuyến cho trẻ em MILO Erun, dự kiến diễn ra vào ngày 2 và 3/4 tới.

Giải chạy bộ đáp ứng nhu cầu của phụ huynh về các sân chơi năng động, an toàn cho trẻ trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Đây là phiên bản mới nhất của Ngày hội đi bộ MILO Erun - một trong những hoạt động thường niên tiêu biểu của chương trình Năng Động Việt Nam do Nestlé MILO phát động. Kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 2014, qua 7 năm liên tiếp, Ngày hội đi bộ đã đi qua nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, gồm Bắc Giang, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, truyền cảm hứng thể thao đến hơn 80.000 trẻ trên khắp cả nước.

Giải chạy bộ trực tuyến MILO Erun năm nay được Nestlé MILO tổ chức song hành cùng giải Tiền Phong Marathon 2022 với chủ đề “Theo dấu chân huyền thoại” mà nhãn hàng là nhà tài trợ. Một trong những điểm hấp dẫn của giải chạy trực tuyến là trẻ có thể “tranh tài” ngay tại không gian sống của mình mà không phải đi đâu xa. Với cự ly 2km và kết quả được phép cộng dồn, các bé có thể chinh phục thử thách bất cứ lúc nào xung quanh nơi cư trú của mình như trong nhà, trước sân, hành lang, khuôn viên chung cư, công viên gần nhà... Sau khi đăng ký trên iRace.vn, phụ huynh liên kết tài khoản Strava với nền tảng iRace để dễ dàng ghi nhận thành tích của bé.

Ông Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Thường trực của giải Tiền Phong Marathon lần thứ 63 chia sẻ: “Trong thời gian học trực tuyến kéo dài do dịch, trẻ ít được vận động thể chất nên nhiều em có tâm lý uể oải, tinh thần kém hoạt bát. Mặc dù nhiều trường học trên cả nước đã triển khai hình thức giảng dạy trực tiếp hơn một tháng qua nhưng việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh vẫn còn hạn chế. Do đó, giải chạy bộ trực tuyến MILO Erun mang đến sân chơi vừa năng động vừa an toàn cho trẻ, được nhiều bậc cha mẹ hưởng ứng.”

Nói về sáng kiến tổ chức giải chạy bộ trực tuyến cho trẻ em, ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam cho biết: “Thấu hiểu tâm tư và nguyện vọng của các bậc phụ huynh đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, Nestlé MILO không ngừng triển khai những sáng kiến phù hợp với mọi bối cảnh để trẻ năng động mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong điều kiện giới hạn về không gian do dịch. Vận động và chơi thể thao thường xuyên không chỉ giúp trẻ duy trì sự năng động, giải tỏa căng thẳng, mà còn là cơ hội để trẻ rèn luyện ý chí không ngại thử thách. Chúng tôi hy vọng các bé có được những trải nghiệm bổ ích và vui khỏe trong giải chạy bộ trực tuyến MILO Erun năm nay.”

Trong khuôn khổ chương trình, 20 bạn nhỏ sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số những thí sinh hoàn thành cự ly 2km giải đặt ra để nhận bộ quà tặng ‘Năng lượng xanh’ từ Nestlé MILO bao gồm: 01 thùng sản phẩm MILO Nhí 115ML, 01 balo Phi hành gia MILO, 01 túi đeo chéo chiếc giày MILO và 01 bộ LEGO BricQ. Đây là những phần quà thiết thực mà nhãn hàng gửi tặng nhằm tạo động lực để trẻ chăm vận động hơn và luôn giữ lửa đam mê thể thao. Về cách thức tham gia, các phụ huynh có thể tham khảo tại https://www.nestlemilo.com.vn/ hoặc đăng ký trực tiếp tại https://irace.vn/races/milo-erun.

Kiên định với mục tiêu xây dựng thế hệ Việt Nam năng động khỏe mạnh, Nestlé MILO đã và đang nỗ lực chung tay vào việc phát triển các phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng. Mới đây vào ngày 27/3, nhãn hàng đồng hành cùng ‘Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân’ do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của 30.000 người. Tháng 12/2021, Nestlé Việt Nam và Hội Thể thao học sinh Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ký biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026, trong đó Nestlé MILO là nhà tài trợ chính.

Năm 2016, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Cục Thể Dục Thể Thao cùng Ban Điều phối “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” (Đề Án 641), Nestlé Việt Nam thông qua thương hiệu Nestlé MILO triển khai chương trình Năng Động Việt Nam. Chương trình nằm trong nội dung của Đề án 641, khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 – 17 nói riêng. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các địa phương trong hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động. Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động thể thao như Giải Bóng Đá Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Bóng Rổ Học Sinh TP. Hồ Chí Minh, Giải Vovinam, Giải Bơi Lội Học Sinh Toàn Thành, Trại Hè Năng Lượng, Ngày hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động…