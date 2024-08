Nâng cấp độ khó, thử thách để tạo sự hấp dẫn cho Giải Vô địch Golf Quốc gia

TPO - Trao đổi tại buổi gặp mặt báo chí, Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng cho biết, trình độ các golfer Việt Nam ngày càng tiến bộ, đòi hỏi việc nâng cấp điều kiện thi đấu phải tốt hơn và nâng cao độ khó, thử thách để giải đấu hấp dẫn hơn, chất lượng hơn.

Chiều 13/8, tại Vinpearl Golf Hải Phòng, Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin chi tiết về giải đấu rất được người hâm mộ chờ đợi này.

Dự và trao đổi với báo chí, có: Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức; ông Vũ Nguyên – Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức; ông Nguyễn Thái Dương – Giám đốc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng; trọng tài Vũ Quân – Trưởng ban Trọng tài Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng.

Cùng tham dự có golfer Lê Chúc An – Vô địch Golf Quốc gia 2023 (bảng nữ) và Nguyễn Nhất Long – Vô địch Golf Quốc gia 2023 (bảng nam).

Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt báo chí, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức, cám ơn phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm đến Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng và tham gia buổi gặp mặt.

“Công tác chuẩn bị cho giải đấu và các hoạt động đồng hành được quan tâm, đầu tư là tiền đề cho chúng tôi tin rằng, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng sẽ diễn ra thành công” - Nhà báo Phùng Công Sưởng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, đây là năm thứ ba, báo Tiền Phong tham gia Giải Vô địch Golf Quốc gia với vai trò đồng trưởng ban tổ chức giải.

Giải đấu không chỉ mang tính chuyên môn cao, mà bên cạnh đó, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng còn có chuỗi sự kiện, hoạt động đồng hành, như: Lễ dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ tàu không số tại Bến K15; Lễ phát động hưởng ứng trồng rừng ngập mặn; Giải VIP (Pro – Am); Hội thảo về nhà ở xã hội.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, đến nay, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất. 6h ngày 14/8, trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng, giải đấu chính thức khởi tranh. Giải đấu năm nay có thêm phần thưởng HIO là xe VF9, là sự động viên, khuyến khích các golfer tham gia Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng diễn ra từ ngày 14 – 17/8, tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng. Giải đấu có sự tham dự của 150 golfer, trong đó có 120 golfer ở bảng nam và 30 golfer ở bảng nữ. Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng diễn ra theo thể thức đấu gậy qua bốn vòng đấu 18 hố (tổng 72 hố) với sự tham gia của 150 golfer. Sau đó chọn 50 golfer nam và 12 golfer nữ vượt qua nhát cắt sau 2 vòng đầu

Nâng cấp độ khó tạo hấp dẫn

Tại buổi gặp mặt báo chí, các thành viên Ban tổ chức đã nhận được nhiều câu hỏi quan tâm về công tác chuẩn bị giải đấu, công tác chuyên môn, giải thưởng HIO… của giải đấu.

Ông Nguyễn Thái Dương - Giám đốc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng, cho biết, đây là năm thứ ba giải đấu được tổ chức tại Vinpearl Golf Hải Phòng; công tác chuẩn bị có sự thuận lợi khi đã quen với địa hình, sân bãi… và sự phối hợp nhuần nhuyễn đã thành quy trình giữa các đơn vị tổ chức tại Vinpearl Golf Hải Phòng.

Theo ông Nguyễn Thái Dương, trình độ các golfer ngày càng tiến bộ, đòi hỏi Ban tổ chức phải không ngừng nâng cấp điều kiện thi đấu sao cho tốt hơn, nâng cao độ khó, thử thách để giải đấu hấp dẫn hơn, chất lượng hơn. Bên cạnh đó, một trong những khó khăn, đòi hỏi các golfer phải thích ứng vượt qua là thời tiết mùa hè nắng nóng và có dự báo mưa to.

Ông Vũ Quân – Trưởng ban Trọng tài, cho biết thêm, sân đấu được thiết kế có độ dài hơn, cỏ khu vực rough dày hơn… “Khó hơn không phải là đánh đố mà là thách thức trong giải đấu đỉnh cao đối với các golfer. Qua đó, các golfer có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, trách nhiệm hơn trong từng cú đánh, cũng như có cách xử lý tình huống hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất”, trọng tài Vũ Quân nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, golfer Lê Chúc An – Vô địch Golf Quốc gia 2023 (bảng nữ) bày tỏ niềm vui khi tiếp tục được tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng. “Sân đấu năm nay thay đổi thiết kế, tăng độ khó và thách thức hơn so với năm ngoái. Mục tiêu của tôi là thi đấu tốt nhất có thể”, Chúc An nói.

Còn mục tiêu của Nguyễn Nhất Long - Vô địch Golf Quốc gia 2023 (bảng nam) là “cố gắng chiến thắng bản thân và quyết tâm cao nhất để có thể bảo vệ ngôi vị vô địch”.