Nam Định hoàn tất các khâu chuẩn bị phục vụ SEA Games

TPO - Cùng với hoàn thành toàn bộ các phần việc chuẩn bị các hoạt động của SEA Games tại Nam Định, tỉnh này vừa quyết định mở cửa sân Thiên Trường để người dân xem miễn phí và cổ vũ cho các trận đấu của SEA Games diễn ra tại sân vận động được mệnh danh là "chảo lửa" này.

Chiều 2/5, thông tin với Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định cho biết, UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản số 213/UBND-VP7 đồng ý chủ trương cho phép Sở VHTTDL phát hành giấy mời và không phát hành vé vào sân các trận thi đấu môn bóng đá nam trong chương trình thi đấu SEA Games 31 diễn ra trên sân vận động Thiên Trường.

"Quyết định này nhằm tạo điều kiện cho người dân được xem miễn phí để cổ vũ các trận thi đấu, từ đó lan tỏa tinh thần thể thao theo thông điệp của Đại hội “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, ông Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Trước đó, ngày 21/4, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định có văn bản 364/SVHTTDL-QLTDTT gửi UBND tỉnh, về việc phát hành giấy mời và vé trong chương trình SEA Games 31 tổ chức tại Nam Định.

Liên quan đến việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ SEA Games, Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đến nay, tỉnh này đã hoàn thành toàn bộ các phần việc phục vụ SEA Games 31.

Theo đó, tại sân Thiên Trường sẽ diễn ra các trận đấu thuộc bảng B môn bóng đá nam (gồm các đội: Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore, Lào) và sẽ có khoảng 600 đại biểu (gồm Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức SEA Games 31 Trung ương; trọng tài, huấn luyện viên, đoàn vận động viên của 5 quốc gia tại bảng đấu; lực lượng cổ động viên của các đội bóng; phóng viên các hãng truyền thông trong và ngoài nước; khách mời) về Nam Định.

“Cùng với chuẩn bị khách sạn Nam Cường tiêu chuẩn 4 sao làm nơi ăn nghỉ cho VĐV và quan khách, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự từng trận thi đấu cụ thể trên sân vận động Thiên Trường; bảo đảm an ninh, trật tự các địa điểm tập luyện, ăn, nghỉ của các đoàn thể thao, quan chức trong nước và quốc tế; bảo đảm an ninh, trật tự các địa điểm du lịch, tham quan cho các đoàn thể thao. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch… nhằm quảng bá, giới thiệu với các đoàn thể thao, bạn bè trong nước và quốc tế những tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-xã hội, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa của vùng đất Thành Nam”, ông Dũng thông tin.

Về vấn đề được quan tâm là chất lượng các công trình phục vụ SEA Games 31 tại Nam Định, ông Dũng cho biết, hiện các hạng mục sửa chữa, nâng cấp sân vận động Thiên Trường và khu sân tập dành cho các đội bóng đều đã hoàn thành.

Để đáp ứng các yêu cầu của Ban Tổ chức SEA Games 31, từ tháng 6/2021 tỉnh Nam Định đã tiến hành nâng cấp, sửa chữa sân vận động Thiên Trường, gồm các hạng mục: Mặt cỏ sân, hệ thống đèn, bảng điện tử cố định, phòng làm việc của Ban Tổ chức, phòng an ninh, khu vực vệ sinh, phòng thay đồ, phòng họp báo, phòng y tế, phòng lấy mẫu và xét nghiệm doping… với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng.

“Chúng tôi khẳng định Sân vận động Thiên Trường với sức chứa 20.000 chỗ ngồi hiện là một trong những sân vận động lớn được đầu tư đồng bộ và hiện đại tại Việt Nam. Đủ điều kiện phục vụ SEA Games 31 nói riêng và các giải đấu cấp quốc tế nói chung”, ông Dũng nói.

Bên cạnh việc cải tạo, nâng cấp sân vận động Thiên Trường, Ban Tổ chức SEA Games 31 tại Nam Định cũng đã tuyển chọn và tập huấn cho 50 tình nguyện viên là sinh viên các Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Nam Định và Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn thể thao; lễ tân khánh tiết; dẫn chương trình, phiên dịch; làm nhiệm vụ hậu cần, phục vụ tại sân thi đấu, nơi các đoàn ăn, nghỉ.