Nam Định di dời gần 500 hộ dân vào nơi an toàn trước nguy cơ nước lũ dâng cao

TPO - Mực nước trên sông Đáy và sông Ninh Cơ tại tỉnh Nam Định tiếp tục dâng cao, gây hiện tượng thẩm lậu, rò rỉ và có nguy cơ tràn qua các tuyến đê. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã khẩn trương di dời 400 hộ dân đến nơi an toàn.

Trước nguy cơ trên, chiều 10/9, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc, đã thị sát kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Tại huyện Trực Ninh, đặc biệt là khu vực bối Nội Xuyên, xã Phương Định, nước sông Ninh Cơ dâng cao đã đe dọa đến 459 hộ dân với 1.455 nhân khẩu.

Để ứng phó, huyện đã gia cố các điểm nguy cơ tràn bằng bao tải cát và di dời 400 hộ dân (1.200 nhân khẩu) đến nơi an toàn. Ông Túc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bao gồm cả những hộ có nhà kiên cố, và cho biết sẵn sàng cưỡng chế nếu cần thiết. Cũng như cần chuẩn bị đầy đủ chỗ ở, lương thực, thực phẩm và thuốc men cho người dân tại nơi tránh trú.

Tại Trạm bơm Quán Chuột, xã Mỹ Tân, Bí thư Tỉnh ủy đã động viên cán bộ và công nhân viên vì đã duy trì vận hành các tổ máy tối đa để tiêu nước trên địa bàn thành phố. Ông yêu cầu tiếp tục duy trì quân số và đảm bảo hoạt động hiệu quả của các thiết bị.

Tại huyện Nam Trực, đặc biệt là khu vực bối Đại An, xã Nghĩa An, tình trạng nước rò rỉ đang gây nguy cơ sạt lở. Huyện đã khẩn trương huy động lực lượng, máy móc, và cọc tre để gia cố khu vực này và chuẩn bị phương án di dời người dân. Tại Xí nghiệp gạch Nam An, nước tràn qua đe dọa khu vực sản xuất và các hộ dân lân cận. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện nhanh chóng gia cố khu vực và huy động tất cả các nguồn lực, đồng thời kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa bão và xả lũ từ thượng nguồn, mực nước trên sông Đáy tại huyện Ý Yên đã dâng cao, gây thẩm lậu và rò rỉ trên nhiều tuyến đê bối. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các xã như Hồng Quang, Yên Khang, và Yên Phúc. Tại các vùng có dân cư sinh sống như Yên Trị (12.000 người), Yên Đồng (900 người), Yên Nhân (686 người), và Yên Phúc (3.945 người), tình hình đang rất căng thẳng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ý Yên cho biết các tuyến đê chỉ có khả năng chống lũ ở mức báo động 2, và việc di dời người dân sẽ trở nên cấp thiết nếu mực nước tiếp tục tăng.

Trong ngày 10/9, một số điểm trên các tuyến đê đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, đặc biệt là tại các thôn Ninh Mật và Ngô Xá, xã Hồng Quang, bị tràn bờ bao cục bộ khoảng 200 mét. Xã Yên Phúc đã đắp bao chống tràn và xử lý rò rỉ bằng cách đắp bao tải cát, đồng thời di dời tài sản và khoảng 60 hộ dân đến nơi an toàn.