Nam diễn viên qua đời ở tuổi 39

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Song Jae Rim khiến khán giả bất ngờ.

Ngày 12/11, trang Spotv News đưa tin nam diễn viên Song Jae Rim qua đời ở tuổi 39, tang lễ được tổ chức tại Bệnh viện Yeouido St. Mary thuộc Đại học Công giáo ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 14/11. Nguyên nhân cái chết của nam diễn viên Mặt trăng ôm mặt trờichưa được làm rõ. Việc ngôi sao sinh năm 1985 đột ngột qua đời khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Song Jae Rim là diễn viên và người mẫu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh từng xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu như Bazaar, Vogue Girl, Dazed & Confused, Nylon, GQ của Hàn Quốc.

Song Jae Rim sở hữu thân hình đẹp cùng gương mặt góc cạnh, khí chất mạnh mẽ thu hút, hợp với thời trang cao cấp. Nam diễn viên đạt được nhiều thành tựu với vai trò người mẫu.

Năm 2009, nam diễn viên bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và được biết đến với vai thị vệ trong siêu phẩm Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Two Weeks (2013), Khu vườn bí mật, Big Man, Surplus Princess, Clean With Passion For Now...

Bên cạnh khả năng diễn xuất, Song Jae Rim nổi tiếng khắp châu Á nhờ tham gia show We Got Married (Chúng ta đã kết hôn) cùng với nữ diễn viên Kim So Eun. Trong đó, hai nghệ sĩ được khen đẹp đôi, có ngoại hình và tính cách dễ thương.

Khi đóng vai cặp vợ chồng giả, họ có nhiều biểu cảm thu hút người xem. Song Jae Rim thể hiện là chàng trai sâu sắc và tinh tế, trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Kim So Eun và Song Jae Rim vốn là một trong những cặp đôi hot nhất We Got Married.

Bên cạnh đó, Song Jae Rim cũng vướng phải tin hẹn hò với Jiyeon (T- ara) nhưng cả hai nhanh chóng phủ nhận và cho biết chỉ là bạn thân.

Sự kiện nghệ thuật cuối của nam diễn viên là buổi biểu diễn trên sân khấu vở kịch The Rose of Versailles, kết thúc ngày 13/10.