Liam Payne trước khi qua đời thương tâm ở tuổi 31

TPO - Trước khi qua đời ở tuổi 31, Liam Payne từng có sự nghiệp lừng lẫy cùng nhóm nhạc toàn cầu One Direction. Cuộc đời anh đối diện với nhiều thăng trầm, từng cai nghiện, thẳng thắn chia sẻ về mối bất hòa với các đồng nghiệp cùng nhóm.

Ca sĩ Liam Payne qua đời khi ngã từ tầng ba của khách sạn ở thủ đô Buenos Aires, Argentina, hưởng dương 31 tuổi. Cuộc điều tra về cái chết của anh vẫn đang được tiến hành.

Ngôi sao người Anh nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam One Direction, ra mắt trong chương trình truyền hình The X Factor khi mới 14 tuổi.

Ra mắt trên X Factor (2008)

Năm 2008, khi mới 14 tuổi, anh thử giọng cho chương trình X Factor mùa thứ 5 và vượt qua vòng đầu nhờ gây ấn tượng với Simon Cowell bằng ca khúc Fly Me to the Moon. Dù không thể đi sâu vào vòng trong, giám khảo Cowell vẫn khuyến khích anh trở lại vào mùa sau.

2 năm sau, Liam Payne một lần nữa gặp lại Cowell cùng bộ sậu show X Factor là Cole, Walsh và giám khảo khách mời Natalie Imbruglia. Theo lời gợi ý từ Natalie Imbruglia, anh cùng Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles và Louis Tomlinson thành lập nhóm nhạc nam.

Sự yêu thích của khán giả dành cho One Direction bùng nổ lấn át chương trình. Nhưng nhóm nhạc chỉ giành vị trí thứ ba chung cuộc. Chia sẻ trên Rolling Stone, Simon Cowell khẳng định chỉ mất "khoảng một phần triệu giây" để nhận ra tiềm năng phát triển toàn cầu của One Direction.

Sau X Factor, One Direction ký hợp đồng với công ty giải trí Syco Entertainment của Simon Cowell.

Nổi lên cùng One Direction (2010-2016)

Đĩa đơn đầu tay của One Direction, What makes you beautiful, được phát hành tháng 9/2011 và đạt hạng nhất ở một số quốc gia. Album đầu tay Up all night, đưa One Direction trở thành nhóm nhạc Anh đầu tiên có album đầu tay đạt vị trí số một tại Hoa Kỳ.

Thành công tiếp nối, đĩa đơn Live while we're young hồi tháng 9/2012 bùng nổ trên toàn cầu. Đến tháng 11/2012, nhóm phát hành album thứ hai, Take me home, đạt hạng 1 tại hơn 35 quốc gia.

Album thứ ba của ban nhạc, Midnight Memories trở thành album bán chạy nhất trên toàn thế giới năm 2013, với 4 triệu bản được bán ra trên toàn cầu.

Chuyến lưu diễn Where we are tour giúp nhóm thu về hơn 290 triệu USD, lập kỷ lục tour diễn doanh thu cao nhất mọi thời đại của nhóm nhạc ở thời điểm đó. Sau hai album tiếp theo vào năm 2015, One Direction tạm dừng hoạt động vô thời hạn, Zayn Malik tuyên bố rời nhóm, Payne phải đảm nhiệm phần lớn vai trò của Malik.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2015 với GQ, Payne cho biết Zayn thậm chí còn không nói lời tạm biệt khi anh rời nhóm. Cả nhóm mỗi người có con đường riêng.

Trong suốt thời gian hoạt động nhóm, One Direction đã giành được 5 giải Brit, 4 giải MTV Video Music Awards, thu hút hơn ba tỷ lượt xem trên YouTube và bán được 50 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới.

Tình trường của Liam Payne

Liam có con trai Bear Grey (7 tuổi), với ca sĩ hơn anh 10 tuổi Cheryl Cole vào 2017. Theo miêu tả của anh, con trai là "phiên bản thu nhỏ" của mình. Mối tình của anh và bạn gái cũ chỉ kéo dài hơn một năm. Sau đó, anh có chuyện tình ngắn ngủi với siêu mẫu Naomi Campbell, hẹn hò với Maya Henry năm 2019 - và đính hôn vào năm sau. Năm 2022, cả hai “đường ai nấy đi”.

Chỉ vài ngày trước khi Liam qua đời, Henry có hành động pháp lý chống lại anh sau khi cáo buộc ngôi sao One Direction có hành vi ám ảnh và khiến người hâm mộ quấy rầy cô. Hiện tại, Maya giữ im lặng, người đại diện nói cô đang bị sốc vì tin tức.

Payne duy trì mối quan hệ với Kate Cassidy, bạn gái hiện tại. Về đứa con riêng, anh và người tình cũ muốn con tránh khỏi sự soi mói của truyền thông. Cuộc phỏng vấn với People năm 2022, nam ca sĩ tiết lộ con trai anh nhìn anh như “siêu anh hùng”.

“Tôi gặp con 2-3 lần một tuần và dành 100% quan tâm con. Tôi không dùng điện thoại hay đi đâu đó nếu gặp con”.

Sự nghiệp solo (2016-2021) và mối quan hệ với các thành viên One Direction

Sau khi phát hành 2 album cùng One Direction, Liam Payne chỉ tung một album solo duy nhất có tựa đề LP1 năm 2019. Đĩa đơn Strip that down do anh đồng sáng tác với Ed Sheeran đã leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 cùng năm đó.

Nam ca sĩ đã lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn solo của mình tại Mỹ Latinh hồi tháng 9/2023 nhưng phải hoãn do bị nhiễm trùng thận.

Chia tay mỗi người một ngả, các thành viên One Direction không còn quá thân thiết. Năm 2019, Payne thẳng thẳn nói anh không biết phải nói gì với người bạn cùng nhóm cũ Harry vì giữa họ quá khác biệt. "Tôi không biết mình sẽ nói gì với anh ấy ngoài câu 'Xin chào' và 'Cậu khỏe không?’”.

Chia sẻ với Hits Radio, Payne không vừa lòng với Louis khi One Direction mới được thành lập. “Khi chúng tôi cùng nhóm, tôi có kinh nghiệm ca hát nhiều năm còn anh ấy lớn tuổi nhất nên đều bị đặt vào tình huống kỳ lạ. Chúng tôi chẳng ưa nhau chút nào và đã giấu kỹ chuyện này”.

Cũng trong buổi chia sẻ trên podcast, Payne bị nhiều fan chỉ trích vì hạ thấp người đồng đội cũ Zayn Malik. "Có nhiều lý do khiến tôi không thích Zayn và cũng có vài lần tôi đứng về phía anh ấy", Liam Payne nói. Nam ca sĩ khi đó tự tin khẳng định album solo của mình đã bán chạy nhất nhóm, nhưng thực tế Harry mới là người thành công nhất.

Sau này, nam ca sĩ thừa nhận những hành động của mình là sai, anh thất vọng với sự nghiệp của chính mình. Thời điểm Payne cai nghiện, anh nói các thành viên One Direction không quay lưng với anh, ngay cả người từng có hiềm khích là Zayn Malik.

Ít ngày trước khi từ giã cõi đời, Payne bay đến Nam Mỹ cổ vũ Niall Horan - người đang tổ chức đêm nhạc ở Argentina.

“Đã lâu rồi tôi và Niall không nói chuyện. Chúng tôi có nhiều điều để nói và tôi muốn giải quyết một vài vấn đề với cậu ấy. Tôi không có ý nghĩ xấu hay điều gì tương tự”. Chia sẻ của Payne khiến fan tin rằng anh muốn hàn gắn với người đồng đội cũ ở One Direction.

Theo Page Six, người phát ngôn của dịch vụ xe cứu thương thành phố Alberto Crescenti cho biết Payne đã rơi từ độ cao khoảng 13-14 m và bị "thương tích nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa": “Báo động được phát ra lúc 17h4 phút giờ địa phương. Lúc 17h11, xe cứu thương đến và xác nhận nam ca sĩ đã tử vong”.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ tập trung tưởng nhớ anh. MTV viết lời chia buồn: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Liam Payne qua đời một cách bi thảm. Trong thời điểm khó khăn này, trái tim chúng tôi hướng về gia đình, người thân và người hâm mộ của anh ấy”.

