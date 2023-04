Mỹ nữ lập kỷ lục giành đai đen Jiu Jitsu sẽ cầm cờ Campuchia ở SEA Games 32 là ai?

TPO - Ngày 27/4, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động cán bộ đối với Thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.