Mỹ nhân U50 tiết lộ phản ứng của chồng về cảnh nóng trong ‘Trò chơi con mực’

TPO - Nữ diễn viên Kim Joo Ryung cảm thấy may mắn vì không cùng chồng xem cảnh nóng bạo liệt của cô trong “Trò chơi con mực”.

Chương trình “My Little Old Boy” của đài SBS phát sóng ngày 5/12 có sự tham gia của khách mời đặc biệt là nữ diễn viên Kim Joo Ryung – thủ vai người chơi mang áo 212 Han Mi Nyeo trong “Trò chơi con mực” (Squid Game).

Trong chương trình, khi được hỏi cảm thấy như thế nào về sự nổi tiếng do “Trò chơi con mực” mang lại, Kim Joo Ryung cho biết, bộ phim khiến cô “thay đổi cuộc đời”. “Sau khi tham gia ‘Trò chơi con mực’, tôi có rất nhiều trải nghiệm mới trong cuộc sống, chẳng hạn như được mời chụp ảnh tạp chí”, cô nói.

Người đẹp sinh năm 1976 cũng “bật mí”, lượng người theo dõi SNS (mạng xã hội của Hàn Quốc) của cô đã tăng từ 400 lên 2,4 triệu người.

Trong quá trình nói chuyện, MC Seo Jang Hoon đề cập đến chồng của Kim Joo Ryung. Được biết, nữ diễn viên 45 tuổi đã kết hôn được 11 năm. Chồng của Kim Joo Ryung thua cô 2 tuổi, là một giáo sư đại học tại Mỹ. Hai người có với nhau một con gái 9 tuổi.

Theo MC Seo Jang Hoon, lúc biết tin vợ bất ngờ nổi tiếng, chồng của Kim Joo Ryung khuyên vợ không nên quá phô trương, thay vào đó tập trung xây dựng nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, chính anh lại không giấu được niềm vui sướng, luôn tìm cách khoe vợ khắp mọi nơi, một ví dụ cụ thể là đăng tất cả những bài báo liên quan đến vợ lên SNS.

Kim Joo Ryung ngại ngùng xác nhận điều này: “Đúng vậy, nếu có bài báo nào về tôi, anh ấy đều chia sẻ lên trang cá nhân… Vì vậy, tôi đã hỏi chồng tôi, ‘Tại sao anh lại làm như vậy? Đừng làm như vậy nữa. Mọi người sẽ hiểu lầm, nghĩ anh yêu em nhiều lắm đó’,”. Câu nói đùa của cô khiến tất cả mọi người ở trường quay đều bật cười.

Nữ diễn viên “Sky Castle” nói thêm, chồng rất vui về sự nổi tiếng của vợ, nhưng anh không thể cười nổi khi thấy cảnh nóng của cô và bạn diễn Heo Sung Tae trong “Trò chơi con mực”.

“May mắn thay, chúng tôi không xem cảnh đó cùng nhau vì anh ấy đang ở Mỹ. Sau khi xem xong, chúng tôi lập tức gọi video và anh ấy chỉ nói một điều: Ah, thật khó chịu”, chia sẻ của Kim Joo Ryung một lần nữa khiến trường quay cười ồ lên.

Về thành viên còn lại trong gia đình, Kim Joo Ryung cho hay, con gái không xem “Trò chơi con mực” vì chưa đủ tuổi, nhưng cô bé ý thức được sự nổi tiếng của mẹ. Trái ngược với bố, cô bé cho rằng đó là gánh nặng bởi nếu Kim Joo Ryung ngày càng nổi tiếng thì thời gian nữ diễn viên 7x dành cho con gái ít dần đi. “Khi nghe vậy, lòng tôi có chút nao nao”, cô nói.

Ngoài ra, tại “My Little Old Boy”, Kim Joo Ryung chọn cảnh chơi trò kéo co là cảnh khó nhất đối với cô trong quá trình quay phim. “Tôi thực sự đã dồn hết sức lực của mình cho việc quay phim. Cảnh quay kéo dài hơn nửa ngày. Sau khi quay xong, mọi người đều kiệt sức”, cô kể.

Theo Kim Joo Ryung, cô thực sự bị cuốn hút bởi “Trò chơi con mực” ngay khi mới nhận kịch bản. Cô đọc say sưa đến mức quên đi tắm. Tuy nhiên, người đẹp chưa bao giờ nghĩ bộ phim sẽ thành công vang dội trên toàn cầu, dù lúc phim lên sóng cô có nói “Thật tuyệt nếu chúng ta có thể thành số một thế giới dù chỉ trong một ngày”.

“Tôi đã nói vậy, nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện lại diễn ra đúng như vậy, còn giành vị trí số 1 trong gần hai tháng”, nữ diễn viên bộc bạch.

Kim Joo Ryung xuất thân từ trường Đại học Dongguk (Hàn Quốc) chuyên ngành điện ảnh và truyền hình. Cô bắt đầu diễn xuất vào năm 2000, góp mặt trong khoảng 50 bộ phim nhưng chỉ đảm nhận vai phụ như “Sky Castle”, “Voice 3”… Trước đó, cô từng lọt top 5 Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc (Miss Chunhyang) năm 1999. Ngoài ra, Kim Joo Ryung khá có tiếng tăm trong lĩnh vực sân khấu, nhận được một số giải thưởng uy tín.

Tú Oanh