Mỹ nhân 'Anh hùng xạ điêu' yêu nhà sản xuất tai tiếng hơn 21 tuổi

TPO - "Mai Siêu Phong" Nguyễn Cự được cho là bạn gái mới của đạo diễn, nhà sản xuất Trần Tư Thành, chồng cũ Đồng Lệ Á.

Ngày 19/9, Sina đưa tin đạo diễn Trần Tư Thành bị bắt gặp khoảnh khắc hẹn hò nữ diễn viên trẻ Nguyễn Cự.

Hai nghệ sĩ thoải mái nắm tay, ôm nhau trên phố. Đây là lần đầu đạo diễn Thám tử phố Tàu công khai bạn gái, sau hơn một năm ly hôn nữ diễn viên Đồng Lệ Á.

Nguyễn Cự sinh năm 1999, kém Trần Tư Thành tới 21 tuổi. Cô là người đẹp đang được chú ý sau khi đóng vai chính Mai Siêu Phong trong dự án điện ảnh Anh hùng xạ điêu: Cửu âm bạch cốt trảo (2021). Mới đây, Nguyễn Cự đóng vai phụ trong bộ phim Lạc dưới dòng Côn Lôn do Hứa Khải và Chung Sở Hy đóng chính.

Bên cạnh đó, Nguyễn Cự còn tham gia các phim Kim tịch hà tịch, Thanh trâm hành và phim điện ảnh Hỉ Bảo. Song, các bộ phim của Nguyễn Cự không thành công như mong đợi, do đó tên tuổi của cô chưa được biết đến nhiều.

Theo iFeng, hồi tháng 4, Nguyễn Cự đóng phụ trong bộ phim Ball Lightning do Trần Tư Thành sản xuất. Tình cảm của họ nảy sinh trên phim trường, trong quá trình hợp tác. Tuy nhiên, việc nữ diễn viên trẻ hẹn hò với đạo diễn hơn 21 tuổi nhận nhiều phản ứng tiêu cực. Một số khán giả cho rằng ở giai đoạn hiện tại Nguyễn Cự nên tập trung vào sự nghiệp thay vì hẹn hò. Không ít người còn nhận xét cô đánh đổi để được Trần Tư Thành nâng đỡ.

Trong khi đó Trần Tư Thành bị đánh giá là đạo diễn tai tiếng. Trong thời gian hôn nhân với Đồng Lệ Á, anh thường xuyên bị bắt gặp ngoại tình với nhiều người đẹp khác nhau. Cuối cùng, hai nghệ sĩ đường ai nấy đi vào tháng 5/2021.

Tuy nhiên, Trần Tư Thành lại là đạo diễn mát tay, được đánh giá cao về tài năng. Chỉ với loạt phim Thám tử phố Tàu, anh đã thu về hơn 10 tỷ NDT doanh thu. Bên cạnh đó, đạo diễn sinh năm 1978 còn có Chuyện tình Bắc Kinh đạt 63 triệu USD, My Hometown and Me and a UFO falling from the sky có doanh thu 432 triệu USD.