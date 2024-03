Mỹ Đình chuẩn bị cho ‘show diễn’ của đội tuyển Việt Nam

TP - Ban lãnh đạo Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết sân vận động Mỹ Đình sẽ được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng chuyên môn cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia.

Trong khuôn khổ bảng F, Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận với Indonesia. Trận lượt đi ngày 21/3 tại Jakarta và lượt về trên sân nhà Mỹ Đình ngày 26/3.

Để chuẩn bị cho trận lượt về, chiều qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF có cuộc họp với các ban ngành, bộ phận chuyên môn liên quan và đại diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Nội dung gồm các vấn đề về an toàn, an ninh của trận đấu. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một đại diện VFF cho biết: “Đây là trận đấu thuộc cấp độ FIFA nên FIFA sẽ cử phái đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, đặc biệt về chất lượng sân, an ninh trận đấu…Về cơ bản, Việt Nam đã quen với việc tổ chức các trận đấu thuộc giải quốc tế nên chúng ta không gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi tin trận đấu sẽ được tổ chức trong điều kiện tốt nhất”.

Thời gian qua, chất lượng mặt sân Mỹ Đình bị phản ánh khá nhiều ở các trận quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Thời tiết miền Bắc hiện cũng không thuận lợi cho cỏ trên sân phát triển. Tuy nhiên trả lời phóng viên Tiền Phong chiều qua, Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Nguyễn Trọng Hổ cho biết, mặt cỏ sân Mỹ Đình hiện được chăm sóc tốt. “Nhiều trận đấu trước FIFA đã kiểm tra và đánh giá sân đảm bảo chất lượng. Hiện tại, chúng tôi cũng đã có kế hoạch chăm sóc sân chu đáo, cắt tỉa cỏ đúng yêu cầu chuyên môn. Mỹ Đình vừa qua tổ chức nhiều sự kiện và chúng tôi đều làm rất tốt”, ông Hổ cho biết.

Liên quan trận đấu, VFF mới đây thông báo việc phát hành vé cho người hâm mộ với 4 mức giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng. Vé được bán qua kênh ứng dụng VinID từ ngày 15/3 đến 24h ngày 21/3 hoặc khi hết vé. Bên cạnh đó, BTC cũng sẽ mở quầy bán vé trực tiếp tại trụ sở VFF từ ngày 22/3.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia được FIFA đánh giá là một trong những trận đấu hấp dẫn, đáng xem ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026.