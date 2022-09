Mỹ buộc tội vợ chồng cựu thiếu tá giao số liệu y tế quân sự cho Nga

TPO - Một cựu thiếu tá quân đội Mỹ và vợ vừa bị buộc tội hình sự vì đã cố tình tiết lộ thông tin nhạy cảm về sức khoẻ của các sĩ quan Mỹ cho Nga, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 29/9.

Cựu thiếu tá Jamie Lee Henry là bác sĩ tại bệnh viện Fort Bragg ở bang Bắc Carolina, cùng vợ là bác sĩ gây mê Anna Gabrielian, bị buộc tội cố tình tiết lộ thông tin sức khoẻ của các bệnh nhân tại một căn cứ lục quân Mỹ.

Dù cáo trạng gọi Henry là “anh ta”, nhưng trong các cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí hồi năm 2015, Henry tiết lộ là phụ nữ chuyển giới.

Theo cáo trạng, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Henry và vợ muốn hỗ trợ Mátxcơva bằng cách cung cấp dữ liệu để giúp Nga “hiểu rõ về tình trạng sức khoẻ của các cá nhân liên quan đến chính phủ và quân đội Mỹ”.

Cũng theo cáo trạng, cặp đôi này đã gặp một người mà họ tin là quan chức Nga, nhưng thực tế là một đặc vụ ngầm của FBI.

Tại một khách sạn ở Baltimore ngày 17/8, Gabrielian nói với đặc vụ ngầm rằng chị ta “được khuyến khích bởi tình yêu với Nga nên muốn hỗ trợ Nga, dù điều này có thể khiến chị ta mất việc hoặc đi tù”, cáo trạng viết.

Tại cuộc gặp, Gabrielian tự nguyện đưa chồng vào kế hoạch, nói rằng Henry có thông tin về hoạt động huấn luyện quân sự mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, cùng với những thông tin khác.

Trong một cuộc gặp khác cũng vào hôm đó, Henry nói với đặc vụ ngầm rằng anh ta muốn phục vụ Nga, muốn gia nhập quân đội Nga.

“Tôi thấy điều đang diễn ra ở Ukraine hiện nay là Mỹ đang dùng Ukraine làm chiến trường đại diện để thể hiện sự thù ghét của họ đối với Nga”, Henry nói với đặc vụ.

Đặc vụ khuyên vợ chồng này đọc cuốn sách "Inside the Aquarium: The Making of a Top Soviet Spy" (Bên trong bể cá: Cách tạo nên một đặc vụ hàng đầu của Liên Xô), để biết cần làm gì.

Henry đã tiết lộ về việc cung cấp dữ liệu y tế, nói rằng điều này sẽ vi phạm pháp luật, nhưng Gabrielian không lưỡng lự.

Trong một cuộc gặp khác vào ngày 24/8, Gabrielian nói với đặc vụ rằng chồng chị ta “hèn nhát” không dám vi phạm luật, nhưng chị ta “luôn” vi phạm và sẽ bảo đảm giúp Nga tiếp cận hồ sơ y tế của các bệnh nhân tại bệnh viện Fort Bragg.

Cuối tháng đó, Gabrielian giao thông tin về các sĩ quan quân đội nghỉ hưu và đương chức cùng gia đình họ cho đặc vụ, cáo trạng cho biết.

Bình Giang