Mua thuốc không lo tài chính - giải pháp để 'không ai bị bỏ lại' của nhà thuốc An Khang

Nhà thuốc An Khang vừa triển khai AnKhang PayLater, cho phép khách hàng mua thuốc trước, trả chậm sau với hóa đơn từ 50.000 đồng.

Trước nay, nhà thuốc An Khang vẫn luôn ghi điểm trong lòng khách hàng và cộng đồng với nhiều chương trình thiết thực. Từ việc triển khai hàng loạt buổi tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn người dân khó khăn trong chiến dịch “Tâm An Thân Khang” xuyên suốt năm 2023 - 2024 hay “Tết An Khang - gửi ngàn bình an” mùa Tết 2025,... tất cả đều hướng đến mục tiêu sức khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu.

Không chỉ vậy, thời gian này, An Khang còn song song gửi tặng 30.000 phần quà Tết tri ân các khách hàng đã ủng hộ nhà thuốc trong suốt năm qua, thay lời cảm ơn đến bà con đã luôn tin tưởng và lựa chọn An Khang là nơi chăm sóc sức khỏe bản thân lẫn gia đình.

Tiếp nối những hoạt động ấy, AnKhang PayLater tiếp tục là một trong những bước đi của đơn vị trong hành trình vì sức khỏe cộng đồng. Đây là giải pháp tài chính thiết thực nhằm hỗ trợ người dân có thể dễ dàng chăm lo sức khỏe với thông điệp “Mua thuốc trả chậm - Chi phí khỏi lo - An tâm sống khỏe”.

Theo chính sách này, với hóa đơn từ 50.000 đồng, khách hàng của An Khang đã có thể mua thuốc trả chậm với hạn mức lên đến 25 triệu đồng. Đặc biệt, quy trình đăng ký rất đơn giản – chỉ cần căn cước công dân là có thể được duyệt hạn mức tín dụng mà không cần trả trước. Đây là giải pháp tiện lợi và thực sự hữu ích, nhất là đối với những bệnh nhân cần thuốc gấp nhưng đang gặp khó khăn về tài chính. Có AnKhang Paylater, hàng triệu bệnh nhân giờ đây có thể yên tâm điều trị với chi phí mua thuốc ban đầu bằng 0. Số tiền còn lại sẽ được trả chậm trong vòng 90 ngày với 0% lãi suất.

Có thể thấy trước nay, đối tượng người dùng có thu nhập thấp thường khó tiếp cận với các hình thức “mua trước trả sau” do nhiều nguyên nhân như thủ tục phức tạp, khó chứng minh thu nhập, lịch sử tín dụng thấp… Với AnKhang PayLater, mọi người đều có thêm cơ hội để tiếp cận với xu hướng hiện đại trong việc chi trả cho các vấn đề sức khỏe, từ đó cuộc sống cũng phần nào dễ chịu và thoải mái hơn.

Chị Thu (công nhân khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ với mức lương chỉ đủ sống, mỗi lần nhà có chuyện như ốm đột xuất hay cha mẹ già lên thành phố khám bệnh, hai vợ chồng chị thường phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền mua thuốc, thực phẩm chức năng bồi dưỡng sức khỏe. Giờ đây, với chính sách mới của An Khang, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Khi cần mua thuốc chữa bệnh, tôi mạnh dạn mua luôn để có cái dùng rồi từ từ kiếm tiền trả sau”, chị cho biết. Theo chị, sức khỏe ổn định thì mới có thể yên tâm làm việc, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có thể thấy, bằng việc ra mắt dịch vụ AnKhang PayLater cùng những chương trình thiện nguyện và tri ân khách hàng ý nghĩa, Nhà thuốc An Khang không chỉ nỗ lực hiện thực hoá giá trị “Điểm 10 chăm sóc sức khỏe” mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là những người còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với AnKhang PayLater, Nhà thuốc An Khang đã mở ra một chương mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa dịch vụ y tế chất lượng và giải pháp tài chính linh hoạt, góp phần mang đến cho người dân một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.