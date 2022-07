Mua nhà 4 năm, dân chung cư vẫn sống 'chui' vì chưa được nghiệm thu

TPO - Hàng chục cư dân đang sinh sống tại chung cư Mỹ Sơn 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tập trung xuống đường băng rôn kêu cứu về những bất cập, tồn tại của tòa nhà. Đặc biệt là việc người dân vào ở suốt 4 năm qua nhưng đến nay tòa nhà vẫn chưa nghiệm thu PCCC, nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sống 'chui' vì chưa được nghiệm thu PCCC

Cư dân sinh sống tại chung cư Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư phản ánh, suốt 4 năm qua họ đang phải sống "chui" trong chính ngôi nhà của mình. Đặc biệt, là việc cư dân phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ tại tòa nhà.

Ông Nguyễn Văn Viễn, đại diện cư dân chung cư Mỹ Sơn cho biết, hiện đã có khoảng hơn 300 hộ dân về ở tại chung cư này, nhưng công trình vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC), chưa được cơ quan chức năng chấp thuận cho phép nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

"Đây được coi như “quả bom nổ chậm” treo lơ lửng trên đầu người dân trong suốt 4 năm qua. Cư dân chúng tôi cũng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những vi phạm nhưng chủ đầu tư chỉ hứa hẹn mang tính hình thức. Chủ đầu tư không đưa ra các quyết định, thời gian nào cụ thể về việc khắc phục vi phạm của tòa nhà. Cực chẳng đã cư dân mới phải xuống đường tập trung băng rôn phản đối”, ông Viễn nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hiền, cư dân chung cư Mỹ Sơn bức xúc: "Dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng nhiều năm nay, cư dân đang phải sống "chui" trong chính căn hộ của mình và chưa được các cấp chính quyền thừa nhận ở hợp pháp khiến con em chúng tôi phải đi học trái tuyến, kéo theo nhiều bất cập, vất vả cho cư dân”.

Cũng theo bà Hiền, do chưa được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nên đến nay dự án vẫn chưa được đấu nối vào điện lưới quốc gia nên cư dân luôn phải sống trong tình trạng thiếu điện, thường xuyên bị mất điện do quá tải, tự ý cắt điện trong những ngày thời tiết nắng nóng, cuộc sống cư dân luôn bị đe dọa bởi nguy cơ cháy nổ, mất an toàn.

"Hậu quả sai phạm của chủ đầu tư là vô cùng lớn, do đó để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của cư dân sống tại chung cư Mỹ Sơn, chúng tôi mong muốn chính quyền, các cơ quan chức năng vào cuộc để có các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản của cư dân", bà Hiền nói.

Xây sai phép tùm lum, dựng khu tâm linh trên nóc chung cư

Liên quan đến những vi phạm tại chung cư Mỹ Sơn, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân cho biết, trong quá trình thực hiện dự án chủ đầu tư đã thi công xây dựng sai so với giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt như tăng diện tích, thay đổi chiều cao công trình, tại tầng mái tòa nhà chủ đầu tư xây dựng một khu tâm linh khoảng 30m2…

Về các vi phạm PCCC tại dự án, năm 2019 Công an TP đã xử phạt Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn 80 triệu đồng với hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC”.

Ngoài ra, UBND quận Thanh Xuân cũng xử phạt chủ đầu tư 75 triệu đồng về hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu công trình.

Cũng theo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân, mới đây đơn vị phối hợp với UBND phường Thanh Xuân Trung, Công an quận và Phòng quản lý đô thị quận làm việc với chủ đầu tư. Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư tuyệt đối dừng hoạt động theo quyết định 28 năm 2019 của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hà Nội về đình chỉ hoạt động đối với công trình.

Mới đây, UBND TP Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn TP còn nhiều tồn tại, vi phạm về PCCC phổ biến như việc đưa nhà, công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC, trong đó có dự án Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng phường Thanh Xuân Trung của Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn.

Ngoài ra còn có các dự án vi phạm khác như: chung cư CT1 Usilk City tại La Khê (Hà Đông) do Công ty CP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư; tòa nhà SME Hoàng Gia tại phường Quang Trung (Hà Đông) do Công ty CP tập đoàn BĐS Hoàng Gia làm chủ đầu tư; tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân tại Phường Mộ Lao (Hà Đông) do Công ty CP xuất nhập khẩu Tây Đô làm chủ đầu tư...

Để khắc phục những tồn tại, vi phạm này, UBND TP yêu cầu Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các khiếu nại, tố cáo về PCCC&CNCH tại các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn. Làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sai phạm trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình chung cư, nhà cao tầng theo quy định.

Đặc biệt, xem xét truy tố trách nhiệm hình sự đối với các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cố tình vi phạm các quy định về PCCC, chây ỳ không khắc phục các tồn tại, vi phạm vi phạm về PCCC theo quy định…