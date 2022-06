Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

TPO - Đợt mưa lớn hiện tại kéo dài đến hết tuần này, trong đó hai ngày 10-11/6 sẽ là đỉnh điểm với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to.

Đêm qua và sáng sớm nay (7/6), khu vực Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như tại Mường Khến (Hòa Bình), Tân Sơn (Bắc Kạn), Ba Sao (Hà Nam), An Vĩ (Hưng Yên), Vân Đình (Hà Nội), Tri Lễ (Nghệ An), Lang Chánh (Thanh Hóa).

Dự báo hôm nay và ngày mai (7-8/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày và đêm nay có mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Ngày và đêm mai, vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm, đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết tuần này (12/6). Trong đó, ngày 9/6 và ngày 12/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày 10-11/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 13/6, đồng bằng Bắc Bộ giảm mưa, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thủ đô Hà Nội hôm nay, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Dự báo từ mưa kéo dài đến khoảng 11/6, thời tiết mát mẻ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên hôm nay tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ. Dự báo từ mai (8/6), nắng nóng hạ nhiệt. Đến khoảng 12/6, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 27-29 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở đây.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Dự báo từ ngày 10/6, Nam Bộ đón mưa dông trở lại vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.