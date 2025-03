MSB tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Linh làm Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố Quyết định về việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm (2025 – 2030). Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/03/2025.

Ông Nguyễn Hoàng Linh sinh năm 1977, tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế quốc dân và là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông có kinh nghiệm hơn 26 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các ngân hàng tại Việt Nam: Thành viên Hội đồng Quản trị PVcomBank, Tổng Giám đốc PVcomBank, Tổng Giám đốc Western Bank, Quyền Tổng Giám đốc Việt Á Bank…

Tại MSB, trong nhiều năm gắn bó và cống hiến với sự phát triển của ngân hàng, ông Linh được tin tưởng giao phó nhiều trọng trách như: Giám đốc MSB Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Chiến lược, Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ… Tháng 3/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc MSB. Từ tháng 9/2020, ông được bầu là Thành viên Hội đồng Quản trị MSB.

Trong thời gian 5 năm (3/2020 – 3/2025) ông Nguyễn Hoàng Linh đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc, MSB ghi nhận nhiều điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh. Tính đến 31/12/2024, tổng tài sản của MSB đạt hơn 320.177 tỷ đồng, tăng hơn 1,8 lần so với 2020 và gần 20% so với năm 2023, đưa mức tăng trưởng kép hàng năm chạm ngưỡng 16,02%. Về cho vay khách hàng, MSB ghi nhận tăng trưởng kép giai đoạn 2020-2024 ở mức 22,43%; riêng năm 2024 đạt 18,25% cho mảng ngân hàng, cao hơn mức trung bình ngành ngân hàng là 15,05%. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng có những bước nhảy vọt với kết quả năm 2024 tăng gấp hơn 2,3 lần so với 2020, đưa mức tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn này lên 28,61%. Số lượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của MSB đã tăng lần lượt 150% và 100% so với năm 2020, cán mốc tổng hơn 6 triệu khách hàng.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Hoàng Linh, hành trình số hóa và chuyển đổi công nghệ của MSB đã tạo được những dấu ấn mang tính bứt phá. Tiêu biểu, năm 2024, MSB đã thực hiện chuyển đổi thành công hệ thống ngân hàng lõi từ BDS Silverlake sang T24 Transact hiện đại hàng đầu hiện nay. Đây là một trong những dự án công nghệ lớn nhất và phức tạp nhất mà MSB quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, về chuyển đổi số, MSB đã ra mắt 8 hành trình trải nghiệm khách hàng được số hóa gần như tuyệt đối, bao gồm hành trình thẻ, cho vay không tài sản bảo đảm, mua bảo hiểm phi nhân thọ…; từ đó nâng tỷ lệ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ của MSB lên lần lượt 53% và 60%.

Chất lượng sản phẩm – dịch vụ, hình ảnh thương hiệu và uy tín của MSB cũng không ngừng được nâng cao. Trong 5 năm, MSB đã được vinh danh tại nhiều hạng mục giải thưởng uy tín, tiêu biểu như “Ngân hàng của năm 2023” do The Banker, ấn phẩm của Tạp chí tài chính uy tín quốc tế The Financial Times trao tặng; “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” do Global Finance công bố trong nhiều năm; “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021” …

Riêng ông Nguyễn Hoàng Linh trong năm 2023 cũng được Tạp chí Forbes đánh giá thuộc top 20 CEO thế hệ cuối 7x đang dẫn dắt các doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam xét theo doanh thu.