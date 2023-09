Một ngày phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở Bắc Giang

TPO - Chiều tối 23/9, lực lượng công an đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Bắc Giang.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, từ chiều 23/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng CSGT của Cục CSGT - Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang và Đội CSGT Công an thành phố Bắc Giang lập các chốt, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Kết quả, phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong một ngày.

Cụ thể, chiều 23/9, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 41 trường hợp vi phạm, tạm giữ 41 xe (có 22 ô tô, 17 mô tô, 1 xe gắn máy, 1 xe máy điện); trong đó có 39 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp vi phạm lỗi khác là ô tô hết kiểm định không có giấy tờ và xe mô tô không có giấy tờ. Dự kiến mức phạt là 405 triệu đồng ( trong đó có 3 trường hợp phạt 35 triệu đồng)

Tối ngày 23/9, (từ 19h30 đến 23 giờ), lực lượng CSGT đã lập biên bản gần 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Những ngày tới, Cục CSGT và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan sẽ tiếp tục kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT, tập trung kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại một số địa phương, tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.