Một mình cứu 5 ngư dân giữa biển

TP - Trong vụ tai nạn chìm tàu rạng sáng ngày 6/6 khiến 3 người tử vong trên vùng biển Quảng Ngãi, có một ngư dân chạy ghe nhỏ đã cứu sống được 5 người giữa biển khơi.

Như thường lệ, 3h30 sáng ngày 6/6 ông Trần Văn Nam (48 tuổi, ở thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) lái chiếc ghe nhỏ của mình ra biển đánh bắt. Khoảng 5 giờ sáng ông có mặt ở vùng biển cách đất liền 8 hải lý. Vừa thả lưới, ông nghe tiếng kêu cứu phía xa vọng đến nên đánh ghe chạy lại. Tới nơi ông thấy 3 người đàn ông đang ôm 3 chiếc can nhựa, kêu cứu.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết đã nắm bắt thông tin, đang chờ các cấp hoàn thiện thủ tục trình ký khen thưởng.

“Tôi trấn an mọi người bình tĩnh để giữ sức sau đó chạy ghe lại gần tìm cách kéo đưa từng người lên. Do có một mình nên phải dùng hết sức, bình tĩnh vừa kéo người vừa giữ thăng bằng, không để không ai tuột tay”, ông Nam kể lại.

Sau khi kéo được 3 người lên ghe, thì được biết còn 4 người đang cách đó hơn 100 mét. Ông Nam lập tức di chuyển đến. Tại đây, ông chứng kiến cảnh 2 người sống đang ôm theo 2 người đã chết cùng bám vào 2 chiếc can nhựa. Chiếc ghe thì nhỏ mà người đông nên sau khi đưa 4 người lên ghe, 2 thi thể đành buộc bằng dây và thả nổi.

Lúc này cả 5 ngư dân còn sống nhưng đuối sức do uống quá nhiều nước biển, người bị lạnh nên ông Nam đã cởi áo, đưa áo mưa cho mặc và hô hấp nhân tạo với người kiệt sức. “Ai nấy mặt tái mét, người lạnh run, chân rút không đứng nổi, có người đưa lên được thì nằm đơ ra, tôi hô hấp nhân tạo, xoa chân tay làm ấm cơ thể và cũng phải làm công tác tư tưởng để họ bình tĩnh trở lại”, ông Nam chia sẻ. Sau khi các ngư dân hồi tỉnh và kể lại sự việc, ông Nam gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng trong bờ và yêu cầu hỗ trợ. Khoảng 3 giờ sau lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ông bàn giao các nạn nhân rồi tiếp tục tham gia tìm kiếm nạn nhân còn lại. Thi thể ngư dân cuối cùng được tìm thấy lúc 9h30 phút cùng ngày.

Đây không phải là lần đầu ông Nam cứu người gặp nạn trên biển. Gần 40 năm làm nghề biển, ông đã cứu nhiều mạng người không may gặp nạn. Trước kia ông đi bạn cho tàu lớn, rồi làm thuyền trưởng tàu mành hơn 20 CV vươn khơi đánh bắt, và cũng là tay thợ lặn giỏi có tiếng. Nghề đi biển đã giúp ông nuôi 4 đứa con ăn học, trưởng thành. Nhưng mấy năm về đây, bệnh thoái hóa cột sống nặng, không thể mang vác nặng nên ông đành sắm chiếc ghe nhỏ một mình đánh bắt.

Hay tin ông Nam cứu được nhiều người bị nạn trên biển, mấy ngày nay hàng xóm chộn rộn đến nhà thăm hỏi chúc mừng. “Người ta hay gọi ổng là thợ đụng. Đụng đâu cũng giúp. Ai nhờ gì cũng chạy, nhà có việc, nhà khó khăn, sửa nhà... ổng đều rất nhiệt tình”, bà Trần Thị Sáu, vợ ông Nam ngồi bên chồng cười tươi, nói.

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, đơn vị đã đến thăm tặng quà và tuyên dương đối với ngư dân Trần Văn Nam bởi hành động cứu người dũng cảm. Vị chủ tịch xã cho hay, ông Nam hiện là Bí thư Chi bộ thôn An Trân, cũng là nhân tố tiêu biểu, xuất sắc trong sản xuất cũng như nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương. “Hành động của ông Nam rất đáng trân trọng và tuyên dương. Chúng tôi đã lập hồ sơ trình cấp trên đề nghị khen thưởng”, ông Châu cho hay.

Đã xác định tàu tông chìm tàu cá QNg 91426

Ngày 8/6, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải TT-Huế cho biết, tàu Thịnh Long 68 đã bị tạm giữ, bố trí neo đậu tại khu vực an toàn thuộc cảng Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) để phục vụ công tác điều tra về một vụ va chạm tàu trên biển làm 3 người thiệt mạng.

Tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, cơ quan chức năng đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tiến hành lấy lời khai các thuyền viên trên tàu Thịnh Long 68, nhằm phục vụ công tác điều tra về vụ va chạm xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng 6/6 trên vùng biển Quảng Nam, khiến 8 người trên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi rơi xuống biển, tàu cá bị chìm. Vụ tai nạn làm 3 người trên tàu cá thiệt mạng.

Các thuyền viên trong ca trực trên tàu Thịnh Long 68 số hiệu NĐ3648 khai nhận, vào khoảng hơn 3 giờ sáng 6/6, họ có nghe tiếng va chạm mạnh của tàu. Tuy nhiên, do đêm tối nên không nắm rõ được thông tin cụ thể. Đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra thân tàu Thịnh Long 68 và các thiết bị hàng hải, hệ thống camera an ninh của tàu hàng trên. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có hình ảnh về một vụ va chạm giữa tàu Thịnh Long 68 và một tàu cá chưa nhìn rõ số hiệu trên biển. Các cơ quan chức năng thống nhất cho phép chủ tàu được bốc dỡ hàng hóa lên bờ và bố trí vị trí neo đậu an toàn cho tàu Thịnh Long 68 để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Theo Cảng vụ Hàng hải TT-Huế, tàu Thịnh Long 68 do ông Bùi Văn Long (SN 1966, quê tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng, chở 1.500 tấn cao lanh từ tỉnh Đồng Nai về cảng Thuận An (TP Huế).