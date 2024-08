Một công nhân ngành than tử vong do nắp capô va vào người

TPO - Đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nắp capô động cơ nâng hạ máy rót than thì không may bị nắp capô va đập khiến một công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) tử vong.

Sự việc xảy ra sáng nay (22/8) tại Phân xưởng kho bến 2 thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh N.H.Q. (SN 1983, trú tại khu 9B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) là công nhân vận hành thiết bị đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nắp capô động cơ nâng hạ máy rót than SL2 thì không may bị nắp capô va đập dẫn đến tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng của TP Cẩm Phả và Công ty Tuyển than Cửa Ông khẩn trương điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 18h ngày 15/8, tại phân xưởng Nhà máy Tuyển than Vàng Danh 2 trực thuộc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, trong quá trình vận hành lọc ép bùn, công nhân N.T.T. 37 tuổi, trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, Quảng Ninh, đã bị kẹp, va đập với cánh cửa máy lọc ép bùn dẫn đến tai nạn và tử vong. Hoàng Dương