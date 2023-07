Một cổ phiếu ngân hàng giao dịch đột biến, sang tay nghìn tỷ

TPO - VN-Index lại xác lập mốc cao mới, thanh khoản tăng mạnh về cuối phiên hôm nay (14/7). Một cổ phiếu ngân hàng giao dịch đột biến, với 74,8 triệu cổ phiếu sang tay.

VN-Index đóng cửa ở mức 1.168 điểm, tăng điểm nguyên tuần giao dịch vừa qua. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư có sự giằng co nhất định. Áp lực bán dâng cao trong phiên chiều. Có thời điểm, chỉ số chính lùi về dưới tham chiếu. Thanh khoản cũng tăng vọt, có sự đóng góp đáng kể từ STB.

STB ghi nhận giá trị giao dịch gần 2.150 tỷ đồng, lượng cổ phiếu sang tay lên tới 74,8 triệu đơn vị. Cổ phiếu đóng cửa giảm 3,3% xuống 29.000 đồng/đơn vị. Khối ngoại mạnh tay bán ròng STB, giá trị lên tới 100 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn. Những diễn biến trên khiến STB trở thành cổ phiếu giao dịch tiêu cực nhất.

Theo sau STB, các mã BID, PLX, LPB, GAS, MSB, CTG, OCB... gây thêm áp lực cho thị trường. Dù VN30-Index tăng hơn 4 điểm nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế trong nhóm này. Tuy nhiên, biên độ giảm của các cổ phiếu điều chỉnh chủ yếu trên dưới 1%, không quá tiêu cực. Sự đóng góp của những mã dẫn dắt như FPT, VJC, HPG, HVN, MBB, NLG có phần lấn lướt.

Cổ phiếu hàng không bất ngờ ghi nhận cả 2 hãng bay đang niêm yết là VJC, HVN lọt nhóm dẫn dắt.

Sau đà tăng mạnh của VN-Index, dòng tiền giải ngân ở vùng giá cao “chùn tay”. Áp lực bán đe dọa khiến thị trường trở lại trạng thái phân hóa. Các nhóm ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí... điều chỉnh.

Trong khi đó, ngành chứng khoán bền bỉ đi lên. VIX tăng trần, thanh khoản tăng mạnh với 42,2 triệu cổ phiếu giao dịch. Sắc xanh bao phủ hơn 20 cổ phiếu. Nhóm thanh khoản cao như VND, SHS, SSI, SBS, VCI, HCM đều tăng giá.

Tại nhóm chứng khoán, SSI vừa bị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) kiển trách vì nhiều lần sửa lỗi giao dịch. VSD lưu ý Chứng khoán SSI có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Liên quan tới nhóm FLC từng “vang bóng một thời”, 2 cổ phiếu AMD, GAB tiếp tục bị đình chỉ, sau khi được chấp thuận niêm yết trên UPCoM. Khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE, gần 163 triệu cổ phiếu AMD (của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone) và gần 15 triệu cổ phiếu GAB (CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC) sẽ giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 19/7. Tuy nhiên, cả 2 cổ phiếu này sẽ đồng thời bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 19/7, ngay sau khi chào sàn UPCoM. Nguyên nhân hủy niêm yết bắt buộc vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, 2 cổ phiếu AMD và GAB bị hủy niêm yết trên sàn HoSE với cùng lý do (chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định). Hai cổ phiếu này đều đang thuộc diện kiểm soát (chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định).

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,98 điểm (0,26%) lên 1.168,4 điểm. HNX-Index tăng 0,22 điểm (0,1%) lên 230,19 điểm. UPCoM-Index tăng 0,08 điểm (0,09%) lên 86,29 điểm.

Thanh khoản tăng mạnh, với giá trị khớp lệnh HoSE hơn 19.322 tỷ đồng. Khối ngoại thu hẹp mua ròng, với giá trị 10,2 tỷ đồng.