Một 'chọi' mười để đua vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

TPO - Sáng 1/6, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kì thi tuyển sinh lớp 10. Đây là trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội tổ chức thi trong mùa tuyển sinh năm nay.

Sáng nay, từ 6h30, thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ bắt đầu làm thủ tục vào phòng thi.

Theo Chủ tịch Hội đồng thi, TS Hoa Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ cho hay, năm nay có 3.300 thí sinh đăng kí dự thi với 4.000 nguyện vọng và tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 525. Tỉ lệ chọi tương đương năm trước khoảng 1/6 – 1/7. Một số lớp chuyên như Anh, Trung tỉ lệ tương đối cao. Nhưng cao nhất là lớp chuyên tiếng Pháp, với 35 chỉ tiêu và 377 hồ sơ đăng ký, tỉ lệ chọi là 1/10,8.

Để đảm bảo công tác an toàn trong quá trình tổ chức kì thi, Hội đồng thi nhận được sự phối hợp của cơ quan an ninh (A03), công an (Phòng CSGT số 6, công an khu vực), điện lực quận Cầu Giấy...)

Hội đồng tuyển sinh huy động 383 cán bộ coi thi, thanh tra giám sát, cán bộ phục vụ, y tế, công an... đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Kì thi được tổ chức tại 3 điểm thi: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, giảng đường A2 và giảng đường C1 đều trong khuôn viên Trường ĐH Ngoại ngữ với 102 phòng thi.

Điểm mới của kì thi năm nay là trường sẽ không tuyển sinh hệ cận chuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nhưng chỉ tiêu vào các lớp chuyên tăng nên cơ hội của thí sinh không bị ảnh hưởng. Trừ lớp chuyên tiếng Anh, các lớp chuyên còn lại đều tăng từ 10 – 30 chỉ tiêu.

Cụ thể, năm nay lớp tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật tuyển 70 học sinh, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Các lớp tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hàn tuyển 35 học sinh. Tổng chỉ tiêu tuyển của trường năm nay của trường là 525, được chia thành 15 lớp.

Một số hình ảnh thí sinh tham dự kì thi chuyên đầu tiên sáng nay: