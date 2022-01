Một cây vàng không đủ mua cây đào đẹp nhất chợ hoa xuân Vạn Phúc

TPO - Cận Tết, thay vì làm xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP Vinh, Nghệ An chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất. Công việc tuy vất vả nhưng giúp họ kiếm tiền triệu mỗi ngày, phần nào vơi bớt nhọc nhằn và có một cái Tết đủ đầy hơn.

TPO - Ngày 26/1, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Bình Định vừa công bố các quyết định kỷ luật đối với 9 cán bộ Công an huyện Vân Canh do thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện đúng trách nhiệm khi thi hành công vụ.

TPO - Sau cuộc họp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ngày hôm nay (26/1), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa phát đi thông báo cho biết, nguyên nhân khiến hàng trăm xe ô tô dán thẻ không dừng (ETC) bị từ chối thanh toán trên nhiều tuyến cao tốc vừa qua là do lỗi kỹ thuật của Công ty TNHH thu phí tự động - VETC.

TPO - Ngày 26/1, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 1/2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng công an chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chính sách an dân, an sinh xã hội, không ngăn sông, cấm chợ, tạo điều kiện để người dân được đón Tết cổ truyền ấm no, hạnh phúc, an toàn.