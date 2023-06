TPO - Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai khẳng định, Mông Cổ tự hào là người bạn của Việt Nam – một dân tộc quả cảm và có tinh thần độc lập cao, một đất nước có vị thế, uy tín quốc tế ngày càng lớn mạnh trong khu vực và trên thế giới và là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của châu Á.

Ngày 27/6, nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai và Thủ tướng Barbados Mia Mottley.

Cầu nối hỗ trợ Mông Cổ với ASEAN

Tại cuộc gặp Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn cả ở trung ương và địa phương, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; triển khai các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động giao lưu, qua lại lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có biến động, Thủ tướng nhấn mạnh, việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Mông Cổ có ý nghĩa quan trọng với Nhân dân hai nước. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng là cầu nối hỗ trợ Mông Cổ mở rộng và tăng cường quan hệ với khối ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Oyun-Erdene Luvsannamsrai khẳng định, Mông Cổ tự hào là người bạn của Việt Nam – một dân tộc quả cảm và có tinh thần độc lập cao, một đất nước có vị thế, uy tín quốc tế ngày càng lớn mạnh trong khu vực và trên thế giới và là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của châu Á.

Người dân hai nước có hiểu biết sâu sắc lẫn nhau trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước. Thủ tướng Mông Cổ đề nghị hai bên cần phát huy vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Mông Cổ - Việt Nam và các cơ chế hợp tác giữa hai bên; nhấn mạnh Mông Cổ mong muốn mở rộng và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực: Giao thông vận tải, đường sắt, hàng không và giao lưu Nhân dân, du lịch...

Nhiều dư địa hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và New Zealand

Tại cuộc gặp, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy những bước tiến tốt đẹp của quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng nhanh, đạt gần 1,3 tỷ USD năm 2022 trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức.

Cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, hai Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hoá của nhau, trong đó có hàng nông sản và hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD trong năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với New Zealand. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn như giáo dục-đào tạo, công nghệ chế biến, chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng. Thủ tướng đề nghị New Zealand hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại New Zealand.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins bày tỏ đồng tình với các ý tưởng, đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất là thúc đẩy hợp tác song phương với kinh tế - thương mại là trọng tâm, cũng như tăng cường phối hợp giữa hai bên tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh ủng hộ tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Barbados

Trong cuộc gặp Thủ tướng Barbados Mia Mottley, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó ưu tiên ký kết các văn kiện hợp tác nhằm tạo hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trước mắt là thúc đẩy ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh Barbados là quốc gia có vị trí quan trọng trong khu vực Caribe, mong rằng thông qua Barbados, Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ hơn nữa với khu vực.

Thủ tướng Mia Mottley đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhất là việc Việt Nam sớm vượt qua đại dịch, phục hồi mạnh mẽ; mong muốn hai bên tiếp tục tạo điều kiện và khuôn khổ cho việc tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch…; duy trì hợp tác chặt chẽ trong quan hệ song phương và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp quốc; Barbados sẵn sàng làm cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước Caribe.