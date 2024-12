Móng Cái bổ nhiệm 16 cán bộ công an làm Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TPO - Việc TP Móng Cái bổ nhiệm công an cấp xã, phường kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, thanh thiếu niên.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành Đoàn Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Đảng ủy Công an Thành phố tổ chức công bố quyết định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, phường đối với 16 cán bộ công an chính quy cấp xã, phường trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Thành ủy, UBND Thành phố Móng Cái về việc giới thiệu công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn thanh niên xã, phường.

Đến nay Móng Cái là địa phương cấp huyện, thành phố đầu tiên trong tỉnh triển khai hoàn thành sớm nhất chủ trương này. Trong đó thành lập 100% Chi đoàn công an trực thuộc Đoàn Thanh niên cấp phường, xã đồng thời chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, phường nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với 16 cán bộ công an chính quy của 16 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo đại diện Thành ủy TP Móng Cái, việc bổ nhiệm cán bộ công an chính quy phường, xã kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa tổ chức Đoàn và lực lượng công an cơ sở. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, thanh thiếu niên; đồng thời góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, địa phương.