Mondelez Kinh Do thuộc top 10 doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc

Tại bảng xếp hạng "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2021" do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố ngày 22/12, công ty Mondelez Kinh Đô ghi nhận thăng hạng một cách ngoạn mục: tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2021", đứng thứ 33 trong tất cả các ngành và tăng 4 bậc, vươn lên vị trí thứ 10 trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh (thực phẩm và phi thực phẩm).

Đáng chú ý, năm nay đánh dấu lần đầu tiên Mondelez Kinh Đô được vinh danh top 10 “Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc năm 2021”, đánh dấu sự ghi nhận cho chiến lược xây dựng nguồn nhân lực toàn diện của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là lần thứ 3 Mondelez Kinh Đô được bình chọn là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất chỉ sau 6 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Bảng xếp hạng "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2021" nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất theo khảo sát đánh giá của người đi làm trong ngành dựa trên 40 tiêu chí về nơi làm việc lý tưởng. Khảo sát năm nay được triển khai với quy mô lớn khi ghi nhận ý kiến từ hơn 65,000 người đi làm đến từ hơn 500 công ty hàng đầu thuộc 19 ngành nghề khác nhau. Phương pháp tính toán và kết quả xếp hạng do Intage Việt Nam tư vấn kiểm chứng.

Đây là năm đầu tiên Anphabe kết hợp Khảo sát nhân viên nội bộ bên cạnh Khảo sát nhân sự bên ngoài để xác định những nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam. Một số tiêu chí được sử dụng để đánh giá như môi trường làm việc tốt, chế độ đãi ngộ cạnh tranh, cơ hội phát triển vượt trội, đồng thời còn ghi nhận những ý kiến đánh giá thực tế từ chính nhân viên đối với công ty thông qua các yếu tố: Mức độ gắn kết, Động lực làm việc, Nỗ lực bản thân, và Cam kết gắn bó với doanh nghiệp.

Bà Lê An Bình, Phó tổng giám đốc Nhân sự công ty Mondelez Kinh Đô, chia sẻ: “Giải thưởng này một lần nữa khẳng định cam kết của chúng tôi trong chiến lược phát triển Con người tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào vì tất cả những nỗ lực đã thực hiện để phát triển kinh doanh thông qua việc phát triển con người, cũng như cam kết mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho nhân viên và người tiêu dùng đã được ghi nhận. Sự công nhận này đã củng cố thương hiệu Mondelez Kinh Đô không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất mà còn là công ty tốt nhất để làm việc. Nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và niềm tự hào đến tất cả các đồng nghiệp Mondelez Kinh Đô. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến lược phát triển cho cả cá nhân và kinh doanh của mình!”

Tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô xây dựng môi trường làm việc vui khỏe và truyền cảm hứng, theo đó, Câu lạc bộ “The Right You” được thành lập để mang đến sự chăm sóc và hỗ trợ kịp thời cho nhân viên nhằm đảm bảo sức khỏe về thể chất (Right Body), tinh thần (Right Mind) và kết nối (Connection). Mondelez Kinh Đô Việt Nam còn được tập đoàn Mondelez International ghi nhận là một trong những thị trường thực hiện tốt nhất công tác cân bằng giới và phát huy vai trò lãnh đạo nữ trên toàn cầu.

Công ty cũng đặt ưu tiên chú trọng đến công tác đào tạo phát triển, xây dựng trao quyền cho đội ngũ kế cận, giúp các tài năng trẻ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp với kế hoạch thăng tiến rõ ràng. Một trong những hoạt động đào tạo trọng điểm của tập đoàn được tổ chức hàng năm là sự kiện "Tuần lễ phát triển bản thân - Growing Here Weeks". Hoạt động mang đến nhiều khóa đào tạo trực tuyến và tại chỗ, được truyền đạt bởi các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và các chuyên gia đào tạo nổi tiếng, nhằm cung cấp cho nhân viên sự hỗ trợ cần thiết nhất, ở cả phương diện cá nhân lẫn sự nghiệp. Mỗi nhân viên tại công ty đều có thể tiếp cận với những lựa chọn nghề nghiệp và cơ hội làm việc tại những quốc gia khác nhau của Mondelez International trên toàn thế giới, thông qua các chương trình đăng tuyển nội bộ phù hợp với nguyện vọng phát triển của bản thân.

Mondelez Kinh Đô cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng và phát triển nhân tài Việt Nam qua những chương trình thực tập sinh và các cuộc tranh tài toàn cầu dành cho các sinh viên, trong đó chương trình EDGE là một chương trình thu hút rất nhiều tài năng trẻ Việt nam tham dự.

Là doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm thức ăn nhẹ hàng đầu tại Việt Nam với các thương hiệu quen thuộc được tin dùng như Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC, LU, Oreo, Ritz, Slide, Halls, Trident, Cadbury, Toblerone và Bột cam Tang… với chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, luôn làm điều đúng đắn cho mọi người và cộng đồng, bên cạnh các thành tích nổi bật trong lĩnh vực nhân sự, trong năm 2021 Mondelez Kinh Đô đã ghi nhận những giải thưởng ấn tượng: Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2021 (theo bộ chỉ số CSI) do VCCI phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động công bố; 3 năm liền được xướng tên tại bảng xếp hạng “Top 10 Công ty thực phẩm uy tín” do Vietnam Report và báo VietnamNet công bố; Giải thưởng Amcham HCM Cares 2021, và lần thứ 4 liên tiếp được trao Giải thưởng Amcham Hanoi CSR Awards.