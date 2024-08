Món quà ngày Tết Độc lập

LAMORI Resort & Spa có thể xem như là công trình nghỉ dưỡng hạng sang đầu tiên của huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa, nơi ngự án di tích cố đô Lam Kinh từ 600 năm về trước. Mảnh đất khai sinh ra những bậc thống lĩnh triều đại Hậu lê rực rỡ nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Với vốn đầu tư lên đến hơn 1400 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt cho hành trình phát triển kinh tế trong tương lai gần, thậm chí cho cả tỉnh, đặc biệt là định hướng đến năm 2030.

Bật mí kín đáo

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quá nhiều hình ảnh và thông tin được tiết lộ trên các mặt trận mạng xã hội riêng của dự án. Phải chăng, nhà đầu tư muốn để dành tất cả sự bất ngờ và nhiệt huyết nhằm công bố vào buổi Khánh thành dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 9, mong muốn hưởng ứng chung sự kiện Tết Độc Lập của đất nước. Tuy nhiên, những thông tin cốt lõi, bước tiến triển của dự án trọng điểm vẫn được chia sẻ hằng ngày, cung cấp cho chúng ta điều bổ ích.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, điều đầu tiên không thể quên chính là vẻ đẹp của một kiến trúc hài hòa với tự nhiên trải dài trên mảnh đất rộng 54 hecta, với vùng nước trong xanh và hoa viên sắc màu rộng lớn, kết nối len lỏi với kênh nhà Lê lịch sử ngay mặt tiền, qua những long mạch ngầm chảy nhẹ. Cả không gian được ôm trọn vào lòng bởi dãy đồi nguyên sinh, nơi còn tồn tại những cổ thụ cao vút, dạt dào sức sống, cung cấp- điều hòa nguồn không khí trong lành, góp phần cải thiện nhiệt độ mát mẻ.

Mộc mạc Bắc Trung Bộ

Kiến trúc với đường nét tôn tạo tính đồng điệu với thiên nhiên nguyên bản, không cầu kì, vẫn bắt kịp tính hiện đại, phủ lên tông màu trung hòa, trắng, be, vàng nhạt, xám, nâu của gỗ…

Ẩn ẩn hiện hiện bên bờ hồ Vua Lê là khu nhà nghỉ Lake Hill Villa nhìn ngắm trọn vẹn mặt hồ hay Over Water Bungalow “chạm chân” lên mặt nước. Các khu nhà khác Garden Hill hay Connecting Hill thì nằm sâu trên dốc và đỉnh đồi. tạo nên hình bán đảo với tầm nhìn toàn cảnh, đặt tính riêng tư cao nhất. Còn nếu thích độc đáo hơn, chọn Mountain Cave Suite diện tích lớn được xây dựng âm vào trong lòng đồi cứ phải gọi là động kỳ duyên cho những ai muốn tìm cảm giác “tu luyện”.

70% quy hoạch là cây xanh khiến chúng ta liên tưởng đến một góc làng quê yên ả, vỗ về những giấc trưa hè, tiếng lá xào xạc, tiếng chim kêu, tiếng của tuổi thơ như vang vọng.

Đã gọi là Resort thì những khu vực chức năng như bể bơi, bar, gym, khu vui chơi, nhà hàng phục vụ đa dạng các món ăn từ Tây sang Đông bán cầu. Một thế giới riêng tư, khép kín chào mời lời thì thầm không thể cưỡng.

Còn về phần Spa, nếu các khu nghỉ dưỡng thông thường chỉ đặt chữ Resort là đủ, thì với LAMORI cần phải có thêm Spa vào cuối, thể hiện điều quan trọng nên cần nhấn mạnh nhiều lần. Không chỉ mang tính phụ trợ theo mô hình dịch vụ thông thường, Spa sẽ là chuỗi dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe thông qua một loạt các quy trình hiện hữu, đẳng cấp, dựa vào sở thích và nhu cầu cá nhân tối ưu riêng, hướng tới chuyên môn cao song hành bên cạnh hoạt động nghỉ dưỡng.

An toàn tuyệt đối

Huyện Thọ Xuân sở hữu nền kinh tế phát triển nhanh, xã hội ổn định, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc, nhà cửa khang trang. An ninh là yếu tố rất quan trọng cấu thành đầu tiên nên niềm tin là có giá trị và ý nghĩa để định hướng cũng như dẫn dắt sự tìm kiếm. Với vị trí gần cố đô Lam Kinh, nằm cách không xa sân bay Sao Vàng, 2 yếu tố kết hợp thêm đã tạo cho LAMORI Resort & Spa trở nên bất bại trước mọi thử thách và chỉ còn chờ phút giây hào quang dần mở lối. Chỉ non một tháng nữa thôi, ai ai khi về Thanh Hóa viếng kính vương triều giờ có thêm sự lựa chọn tuyệt vời để ở lại.