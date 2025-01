TPO - Daniel Craig để lại ấn tượng mạnh với vai diễn đồng tính trong phim "Queer" của đạo diễn Luca Guadagnino. Với diễn xuất tinh tế, anh thuyết phục giới phê bình khi hóa thân một người đàn ông phức tạp, phải vật lộn với khát vọng tình yêu và nỗi cô đơn.

Queer là một trong hai dự án đạo diễn Luca Guadagnino – nổi tiếng với Call Me by Your Name (2017) - ra mắt trong năm 2024, bên cạnh Challengers. Tác phẩm gây sốc vì nhiều cảnh quay nóng bỏng giữa Daniel Craig và đàn em Drew Starkey kém anh hơn 25 tuổi.

Trong phim, tài tử sinh năm 1968 không ngại phá vỡ hình tượng để trở thành một người đồng tính yếu đuối và đầy u uất, liên tục đấu tranh với những cảm xúc phức tạp và khát khao bị kìm nén.

Vai diễn giúp Daniel Craig có thêm một đề cử Quả cầu Vàng 2025 ở hạng mục Nam chính phim chính kịch xuất sắc, đồng thời trở thành ứng viên sáng giá trên đường đua Oscar sắp tới.

Mối tình đồng tính kỳ lạ

Kịch bản phim do Justin Kuritzkes chấp bút, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của William Burroughs. Nguyên tác mang hơi hướm tự truyện, với nhân vật chính được xây dựng dựa trên chính cuộc đời tác giả.

Câu chuyện đặt bối cảnh thập niên 1950 sau Thế chiến II. Khi đó, William Lee (Daniel Craig) là một người Mỹ sống tha hương, thường xuyên lui tới ở các quán bar ở Mexico để uống rượu và tán tỉnh các chàng trai.

Một lần, nhân vật tình cờ gặp được chàng trai trẻ Eugene Allerton (Drew Starkey) và lập tức bị hớp hồn. Anh liên tục theo đuổi với hy vọng một ngày sẽ chiếm được tình cảm của Eugene.

Họ bắt đầu có một mối quan hệ rắc rối, kéo dài từ những góc phố Mexico đến tận những vùng đất hoang dã của Nam Mỹ. Đó cũng là lúc cả hai đối mặt với những xung đột nội tâm lẫn rào cản xã hội.

Trả lời tạp chí W, Daniel Craig cho biết nhận dự án chủ yếu vì muốn làm việc với đạo diễn Luca Guadagnino. Tài tử thậm chí còn chưa đọc nguyên tác, chấp nhận tham gia đóng chính ngay sau khi nhận được cuộc gọi của nhà làm phim Italy.

Kể lại câu chuyện, Luca Guadagnino sử dụng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế và giàu cảm xúc. Nhiều cảnh quay đậm chất nghệ thuật, tái hiện bối cảnh Mexico những năm 1950 như một không gian vừa lãng mạn vừa u ám.

Trong phim có nhiều cảnh nóng nhưng không dung tục. Những phân đoạn này được dàn dựng khéo léo để làm nổi bật sự căng thẳng về cảm xúc, khát vọng lẫn nỗi cô đơn của các nhân vật.

Đạo diễn cũng lồng ghép nhiều phân đoạn đậm tính siêu thực, sử dụng hình ảnh ẩn dụ và ánh sáng mơ hồ để tái hiện thế giới nội tâm phức tạp của William. Điều đó góp phần tạo nên một bộ phim giàu chiều sâu, vừa thách thức vừa cuốn hút người xem.

Khó thắng Oscar 2025

Daniel Craig từng khiến nhiều khán giả nghi hoặc khi nói lời tạm biệt vai diễn huyền thoại James Bond trong No Time to Die (2021). Nhưng sau đó, tài tử liên tục tỏa sáng, cho thấy bản thân không hề bị “đóng đinh” với nhân vật điệp viên nổi tiếng.

Ngôi sao từng gây xôn xao khi ký hợp đồng hơn 100 triệu USD với Netflix để tiếp tục đóng vai thám tử Benoit Blanc trong hai phần hậu truyện của Knives Out (2019) là Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) và Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025).

Điều đặc biệt là nhân vật Benoit Blanc cũng là một người đồng tính. Song, Daniel Craig không có nhiều cảnh quay nhạy cảm, mà chủ yếu tập trung vào sự duyên dáng, thông minh của vị thám tử nổi tiếng.

Phải đến Queer, tài tử mới thực sự dấn thân vào một vai diễn đầy thử thách, phá bỏ hoàn toàn hình tượng quen thuộc.

Với diễn xuất tinh tế, anh thể hiện trọn vẹn những xung đột nội tâm của một người đàn ông khao khát tình yêu, nhưng phải vật lộn với nỗi cô đơn và những ham muốn chưa được thỏa mãn.

Vai diễn cho thấy Daniel Craig không chỉ là ngôi sao phòng vé mà còn có khả năng “cân” những vai diễn nặng đô, đòi hỏi sự tinh tế trong cảm xúc lẫn chiều sâu tâm lý.

Khi ra mắt, Queer nhận cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình, đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 78% bình chọn từ giới chuyên môn. Phần lớn đánh giá Daniel Craig đã có một màn trình diễn xuất sắc ở tuổi 56, chứng minh “gừng càng già càng cay”.

Queer cũng mang về cho Daniel Craig đề cử Quả cầu Vàng thứ ba trong sự nghiệp, tiếp nối Knives Out (2019) và Glass Onion (2022).

Tại mùa giải năm nay, Daniel Craig cạnh tranh hạng mục Nam chính xuất sắc cùng các đồng nghiệp: Adrien Brody (phim The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Colman Domingo (Sing Sing) và Ralph Fiennes (Conclave).

Đáng tiếc, tài tử không được gọi tên mà để giải vụt vào tay Adrien Brody.

Nếu đặt lên bàn cân, vai diễn của Adrien Brody trong The Brutalist “nặng ký” hơn, đòi hỏi diễn xuất phức tạp hơn, nhiều sắc thái hơn. Hóa thân kiến trúc sư người Do Thái, Adrien Brody khiến người xem không khỏi xúc động, xuất sắc vượt mặt các đối thủ.

Đối đầu với một ứng viên nặng ký như Adrien Brody, khả năng Daniel Craig được gọi tên tại Oscar 2025 là không cao. Song, vai William Lee trong Queer cũng là vai diễn đáng nhớ của tài tử, xứng đáng với tất cả lời khen ngợi mà anh được dành tặng.