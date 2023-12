Mọc thêm biệt thự triệu USD, dân chung cư cao cấp bị 'treo' sổ vì dự án cắm ngân hàng

TPO - Hà Nội yêu cầu không để chậm trễ, nhũng nhiễu làm chậm tiến độ dự án bất động sản; Thanh tra phát hiện dự án Lancaster Eden 'mọc' thêm biệt thự triệu USD; Người mua nhà được hưởng lợi gì từ Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS mới?; Dự án thế chấp ngân hàng, cư dân chung cư Tân Hoàng Minh bị 'treo' sổ... là những thông tin về BĐS đáng chú ý tuần qua.

Hà Nội yêu cầu không để chậm trễ, nhũng nhiễu làm chậm tiến độ dự án bất động sản

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4119 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Trong đó, UBND TP yêu cầu tập trung xử lý, giải quyết, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản, nhất là các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng,... trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Kiên quyết không để tình trạng xử lý lòng vòng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản. (Xem chi tiết)

Thanh tra phát hiện dự án Lancaster Eden 'mọc' thêm biệt thự triệu USD

Thanh tra TPHCM vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP. Thủ Đức) do Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà (nay là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà - HDTC) làm chủ đầu tư, trong đó có đề cập đến sai phạm liên quan đến Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã phát hiện căn B2 tại Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden có dấu hiệu xây dựng chia tách thành 2 căn, không tuân thủ theo giấy phép xây dựng ban đầu. (Xem chi tiết)

Xem xét trách nhiệm của cán bộ liên quan đến 'lâu đài' giữa trung tâm quận Ba Đình

Liên quan đến công trình "lâu đài" trên phố Đội Cấn vi phạm trật tự xây dựng, Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, UBND quận đã có báo cáo UBND TP Hà Nội và đang trong quá trình rà soát, xử lý.

"Tinh thần là xử lý theo đúng quy định, vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm. Trong quá trình rà soát sẽ xem xét không chỉ vi phạm mà cả trách nhiệm của cán bộ có liên quan đến việc để vi phạm xảy ra”, Bí thư quận Ba Đình thông tin. (Xem chi tiết)

Người mua nhà được hưởng lợi gì từ Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS mới?

Trong báo cáo phân tích mới đây, VNDirec cho rằng với Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) thì các chủ đầu tư cần phải chứng minh năng lực tài chính mạnh hơn, năng lực hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án tốt hơn, thông qua đó sẽ giúp bảo vệ lợi ích của khách hàng. Điều này sẽ hỗ trợ nhu cầu mua nhà và đảm bảo môi trường phát triển lành mạnh cho thị trường bất động sản về dài hạn. Cũng như giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn. l(Xem chi tiết)

Dự án thế chấp ngân hàng, cư dân chung cư Tân Hoàng Minh bị 'treo' sổ

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời ý kiến của cư dân nhà chung cư D’.ElDorado 2- 298 Võ Chí Công (Khu đô thị Vườn đào HH2) về việc đề nghị thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cư dân (sổ hồng). Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ từ tháng 4/2020.

Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, dù chủ đầu tư dự án chung cư D’.ElDorado đã nộp hồ sơ làm thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân từ tháng 4/2020. Tuy nhiên, do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đang bị chủ đầu tư thế chấp tại ngân hàng SHB nên cư dân không được cấp sổ. (Xem chi tiết)

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ nói về sai phạm tại Công ty địa ốc Hoàng Quân

Ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, vi phạm của Công ty Hoàng Quân Cần Thơ tại hai dự án khu dân cư ở phường Thường Thạnh (quận Cái Răng) có một phần nguyên nhân do cán bộ không theo dõi, quản lý chặt dẫn đến việc nhà đầu tư xây dựng sai quy hoạch.

"Thời gian qua, thành phố mắc phải vấn đề này nhiều lần. Khi dự án giao cho nhà đầu tư rồi, cán bộ ít theo dõi, quản lý coi làm đúng hay sai. Như dự án của Công ty Hoàng Quân Cần Thơ không phải làm một ngày, một bữa mà xây tới mấy trăm căn nhà. Đây là sự thiếu sót của ngành chức năng”, ông Hiểu nói. (Xem chi tiết)