Mở thêm cửa khẩu quốc tế kết nối An Giang với Kandal - Campuchia

TPO - Ngày 23/2, UBND tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia tổ chức lễ công bố khai trương cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và chính thức đưa vào sử dụng cặp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaam Samnar cả đường bộ lẫn đường sông.

Theo báo cáo của UBND Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, từ tháng 1/2022 - 2/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình hàng hoá tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đạt hơn 774 triệu USD (tăng 11,31% so năm 2021). Tổng khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu trong năm đạt hơn 7 triệu tấn (tăng 110,78% so năm 2021).

Việc mở cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương là cột mốc quan trọng đánh dấu cho sự khởi đầu trong quan hệ hữu nghị - hợp tác cùng phát triển của Việt Nam - Campuchia nói chung và tỉnh An Giang - Kandal nói riêng.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để 2 bên tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế biên mậu, giao thông vận tải liên vận, du lịch... đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp 2 nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, cặp cửa khẩu quốc tế Sông Tiền - Kaorm Samnor được đánh giá có sự tăng trưởng cao nhất so với các cặp cửa khẩu khác thuộc tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kỳ vọng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương sẽ là cửa ngõ giao thương, thu hút đầu tư, du lịch sôi động trong tương lai.