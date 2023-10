Mô hình khởi nghiệp sáng tạo của chàng trai dân tộc Thái, vươn lên thoát nghèo

TP - Hà Văn Thời (SN 1993), người con dân tộc Thái ở vùng đất biên viễn Lai Châu hành trình khởi nghiệp với ý tưởng sáng tạo làm đèn từ ống tre đã giúp anh thay đổi cuộc đời, vươn lên thoát nghèo.

Hà Văn Thời sinh ra và lớn lên tại xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Anh được biết đến là thanh niên đầu tiên của huyện Than Uyên khởi nghiệp trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Năm 2015, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Thời trở về quê hương chăn nuôi lợn, nhưng do dịch bệnh tả lợn châu Phi, việc chăn nuôi lợn thất bại. Năm 2018, Thời rời quê đi làm thuê tại Hà Nội và Hải Phòng. Trong một lần đi chơi, anh thấy có nhiều cơ sở, đơn vị sản xuất bóng đèn trang trí đều làm bằng nhựa, thủy tinh hoặc giấy. Lúc này, Thời nhen nhóm ý tưởng sẽ tạo ra sản phẩm bóng đèn độc, lạ và thân thiện với môi trường từ cây tre ở địa phương.

Khi có ý tưởng, Thời tự mình nghiên cứu rồi tìm tòi trên các trạng mạng để tạo ra sản phẩm có mẫu mã khác lạ và học hỏi thêm từ các thợ mộc về cách cắt ống tre và dùi lỗ, vẽ tạo họa tiết. Lúc đầu, sản phẩm liên tục hỏng. Sau vài tháng mày mò, anh đã tạo ra sản phẩm ưng ý cho mình với họa tiết từ đơn giản đến phức tạp.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, nhờ sự hỗ trợ từ Huyện đoàn Than Uyên, Thời cũng có thêm vốn để mua máy móc và giới thiệu sản phẩm.

“Một sản phẩm hoàn thành phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Tùy theo từng loại mà chiều dài của mỗi ống tre được cắt khác nhau. Thời gian để tạo ra sản phẩm tùy thuộc vào từng loại. Với mẫu đơn giản, một người có thể làm ra từ 5-7 cái/ngày. Còn đối với mẫu phức tạp có hình hoa lá hay con vật, mỗi ngày chỉ làm được 2-3 sản phẩm”, Hà Văn Thời chia sẻ.

Về đầu ra sản phẩm, lúc đầu, Thời chủ yếu bán qua mạng xã hội. Dần dần, Thời được nhiều người biết đến và chủ động liên hệ đặt hàng. Đến nay, mô hình khởi nghiệp của anh Hà Văn Thời đã sản xuất được 50-70 mẫu từ ống tre như đèn trang trí, cốc uống nước, ống đựng văn phòng phẩm, đồng hồ…

Mỗi sản phẩm đều có giá bán khác nhau, mẫu đơn giản có giá từ 65.000 đến 80.000 đồng/sản phẩm; còn đồ đựng văn phòng có giá 45.000 - 50.000 đồng; mẫu phức tạp hơn có giá 200.000 đồng/bộ. Các sản phẩm chủ yếu bán cho các tỉnh như Lào Cai, Hà Nội, Sơn La và một số đơn vị nước ngoài. Từ năm 2022, Thời xuất bán được gần 1.000 sản phẩm các loại. Trừ chi phí, Thời lãi được gần 100 triệu đồng.

Đến nay mô hình khởi nghiệp của anh Hà Văn Thời đã tạo việc làm cho từ 3-5 lao động địa phương với mức lương 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Đa số các lao động đều là thanh niên trong bản và có đam mê giống Thời.

Đánh giá về mô hình khởi nghiệp của Hà Văn Thời, Bí thư Huyện đoàn Than Uyên Đỗ Văn Tuấn nhấn mạnh: “Đây là mô hình khởi nghiệp mới và đầu tiên của thanh niên huyện Than Uyên về thủ công mỹ nghệ. Thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ anh Thời phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và kết nối với các homestay, nhà hàng để tiêu thụ các sản phẩm”.