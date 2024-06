Mô hình 'con nuôi công an xã': Trao tình thương cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Công an xã Xuân Quang (Bảo Thắng, Lào Cai) phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức chương trình nhận "Con nuôi Công an xã" đối với cháu Trần Huy Quân (SN 8/12/2017. Đây là cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Ngày 28/6, Công an xã Xuân Quang (Bảo Thắng) phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức chương trình nhận "Con nuôi Công an xã" đối với cháu Trần Huy Quân (SN 8/12/2017, hộ khẩu: thôn Tân Quang, xã Xuân Quang).

Cháu Quân là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, bố cháu chết do TNGT năm 2022, mẹ cháu mắc bệnh ung thư, chị gái cả học lớp 7, chị gái thứ 2 học lớp 4.

Theo chương trình nhận "Con nuôi Công an xã", mỗi tháng Công an xã sẽ hỗ trợ cháu Quân và gia đình 20kg gạo và 200.000đ. Tại buổi lễ, Công an xã Xuân Quang đã trao cho cháu Quân và gia đình 120kg gạo và 1,2 triệu đồng bằng 6 tháng của năm 2024. Tham gia chứng kiến chương trình có Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Chi bộ, Nhân dân thôn Tân Quang.

Mô hình "con nuôi công an xã" nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng Công an nhân dân đối với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống và hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam (28/6).