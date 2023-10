Miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

TPO - Dự báo đợt mưa rất lớn ở các tỉnh miền Trung còn kéo dài đến 17/10. Từ 18/10, mưa có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc, tập trung ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc, khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam mưa giảm nhanh. Các tỉnh miền Bắc hôm nay hửng nắng. Tây Nguyên – Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.

Hôm nay (14/10), khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Dự báo từ 15-16/10, miền Bắc tiếp tục hửng nắng, ít mưa. Từ 17-20/10, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh miền Trung hôm nay và ngày mai (14-15/10) tiếp tục hứng chịu đỉnh điểm đợt mưa lũ đang diễn ra. Cụ thể, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 450mm, riêng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa từ 300-450mm, có nơi trên 800mm.

Khu vực phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh trong hai ngày 14-15/10 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, giai đoạn từ ngày 16-17/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm.

Từ 18/10, mưa có xu hướng dịch chuyển lên các tỉnh Bắc Trung Bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa lớn, Đà Nẵng – Quảng Nam mưa giảm nhanh.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ hôm nay duy trì thời tiết nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.