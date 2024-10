Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TPO - Sáng 15/10, tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với ông Đỗ Trọng Hưng do chuyển công tác về Trung ương.

Kỳ họp thứ 22 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa được tổ chức để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Trọng Hưng do chuyển công tác về Trung ương theo điều động của Bộ Chính trị.

Trước đó vào ngày 5/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, các đại biểu cũng xem xét, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Lê Văn Diện, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, do nghỉ hưu (nghỉ chờ hưu từ ngày 01/6/2024); Mai Sỹ Diến, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Phạm Bá Oai, nguyên Giám đốc Sở Công Thương do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá Lê Tiến Lam nêu rõ: Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 32 nghị quyết. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025...