Miền Bắc sắp đón mưa lớn đỉnh điểm

TPO - Dự báo trong hai ngày 12-13/9 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa dông đang diễn ra ở các tỉnh miền Bắc, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa lớn vào chiều tối và tối.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên ngày hôm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15 giờ chiều nay có nơi trên 50mm như Liên Minh (Lào Cai) 65.4mm, Yên Phong (Hà Giang) 59.8mm, Cao Sơn (Nghệ An) 71.6mm, Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 53mm.

Dự báo từ đêm 10/9 đến ngày 11/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong đêm 11/9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt mưa dông này ở các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 14/9. Trong đó mưa lớn đỉnh điểm tập trung hai ngày 12-13/9 với cường độ phổ biến là mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày 14/9 mưa tiếp tục ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ nhưng có xu hướng giảm dần về cường độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên đêm nay và ngày mai (11/9) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Dự báo từ đêm 11-13/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở nơi vùng trũng, thấp và lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.