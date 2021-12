Miền Bắc sắp đón đợt rét cực mạnh ngay sau đêm Giáng sinh, vùng núi cao dưới 0 độ

TPO - Ngày 22/12, ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết đơn vị đã mua sắm kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á.

TPO - Tình trạng sóng lớn liên tục công phá làm xói lở bờ biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) kéo dài suốt nhiều năm qua, tuy nhiên, vừa qua cơn bão số 9 (bão Rai) như thêm cú “bồi”, uy hiếp dãy nhà hàng ven biển.

TPO - Sau khi Bộ Công an điều tra vụ nâng khống giá kit test xảy ra tại Công ty Việt Á, tỉnh Lạng Sơn quyết định dừng gói thầu phục vụ xét nghiệm COVID-19 trị giá gần 2 tỷ đồng.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, giải thích nguyên nhân kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á không được WHO chấp thuận đưa vào Danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO.