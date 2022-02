Miền Bắc rét đậm, rét hại tới khi nào?

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên đêm 3 - 4/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 04-05/02 (tức mùng 4-5 tết), các tỉnh Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được bổ sung. Từ ngày 06/02, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần. Khoảng đêm 05, ngày 06, rãnh gió Tây di chuyển từ phía Tây sang và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ. Bắc Bộ có rét đậm, rét hại trong ngày 04/02, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá; sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Khu vực Bắc Bộ Từ ngày 04-05/02 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết): Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Từ đêm 05-06/02 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết): Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế Từ ngày 04-06/02 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét; riêng phía Bắc ngày 04/02 trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 19-23 độ; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Từ ngày 04-06/02 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 22-25 độ. Khu vực Tây Nguyên Từ ngày 04-06/02 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Khu vực Nam Bộ Từ ngày 04-06/02 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-35 độ; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Khu vực Phú Thọ Từ ngày 04-05/02 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết): Không mưa. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ. Từ đêm 05-06/02 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết): Có lúc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Khu vực Hà Nội Từ ngày 04-05/02 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết): Không mưa. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ. Từ đêm 05-06/02 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết): Có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Từ ngày 04-06/02 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Đỗ Quyên