Miền Bắc, miền Trung sắp đón mưa lớn

TPO - Từ 20/9, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ 21/9, miền Trung bước vào đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, sau đó là áp cao lục địa tăng cường nên trong khoảng thời gian từ ngày 20-23/9, các tỉnh miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng phía Đông Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó tại miền Trung, từ khoảng ngày 21/9 có khả năng hình thành dải hội tụ nhiệt đới. Do sự chi phối của dải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm 22/9 đến 25/9, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Phú Yên) có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 26-28/9, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tuy nhiên mưa sẽ tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng – Phú Yên.

Trong khi đó tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động mạnh nên chiều tối và đêm nay (18/9) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo trong nhiều ngày tới, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn cho thấy, trong khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10, Biển Đông có thể đón 2 hoặc 3 cơn bão. Dự báo trong tháng 10, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20-40%, Nam Bộ có thể cao hơn 10-20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20-50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40-80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.