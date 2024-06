Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

TP - Dự báo sau 3 ngày nắng nóng, chiều tối và đêm 14/6, miền Bắc đón thêm một đợt mưa dông trên diện rộng, tiếp tục những ngày hè nhiều mưa hiếm thấy trong những năm qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 14 - 16/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc có thể xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó, khu vực trung du và vùng núi có khả năng xảy ra các đợt mưa to đến rất to. Các địa phương cần thực hiện phương án ứng phó, theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới. Sau đợt mưa lớn này, trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, đồng bằng giảm mưa.

Nhận định xa hơn, từ nay cho đến đầu tháng 7, miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kéo dài khoảng 2-4 ngày. Dự báo một tháng tới, tổng lượng mưa ở miền Bắc có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-60%.

Trước đó, từ đêm 8/6 đến đêm 10/6, miền Bắc xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với 2 tâm mưa chính là Quảng Ninh - Hải Phòng và Hà Giang. Trong đó, Quảng Ninh - Hải Phòng có lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi xấp xỉ 400mm. Tại Quảng Hà (Quảng Ninh), lượng mưa ghi nhận ngày 9/6 lên tới 367mm, mức kỷ lục lớn nhất tháng 6 ở khu vực này, vượt qua kỷ lục được ghi nhận vào 11 năm trước.

Các địa phương khác ở Quảng Ninh là Tiên Yên, Móng Cái, Bãi Cháy cũng đón mưa đặc biệt lớn trong ngày 9/6, vượt qua các kỷ lục được ghi nhận trước đó nhiều năm. Tại Phù Liễn (Hải Phòng), lượng mưa đo được ngày 9/6 là 228mm, là trận mưa lớn nhất tháng 6 ở khu vực này suốt 45 năm qua. Ngoài ra, Hải Dương, Bắc Ninh và Thanh Hóa ghi nhận mưa lớn kỷ lục trong tháng 6.

Tại Hà Giang, lượng mưa phổ biến từ 8-10/6 là 100 - 200 mm, có nơi trên 400mm. Trong đó từ 19h00 ngày 8/6 đến 13h00 ngày 10/6, lượng mưa tại xã Quảng Ngần, Vị Xuyên, lên tới 447mm; tại Tân Lập, huyện Bắc Quang: 381,2mm; tại xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên: 354mm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đây là lượng mưa lớn trong tháng 6, gây ngập lụt nhiều nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Thái Nguyên. Lũ quét và sạt lở đất xuất hiện trên một số sông suối khu vực miền núi phía Bắc.

Trước khi đón mưa lớn từ chiều tối 14/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Hòa Bình sẽ có 3 ngày (12-14/6) nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận thời gian này có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.