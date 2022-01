Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp từ nay đến Tết Nguyên đán

TPO - Trong chuyến lưu diễn vòng quanh nước Đức của đoàn xiếc Flic Flac, nghệ sĩ Lukasz Malewski đã rơi tự do ở độ cao 6 mét mà không có thiết bị an toàn hỗ trợ nào.

TPO - Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Do có mưa nên nền nhiệt tại hầu khắp các nơi của khu vực này không vượt quá 21 độ C, trời rét, có nơi rét đậm.