Mì ăn liền xuất khẩu vào EU phải kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TPO - Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, như vậy dự kiến kể từ ngày 6/1/2022, mì ăn liền của Việt Nam khi xuất khẩu vào EU sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng của Ethylene Oxide.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, Uỷ ban châu Âu đã đăng công báo Quy định số 2021/2246 sửa đổi quy định về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU.

Theo đó, đối với Việt Nam, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau thơm , quả và thực phẩm áp dụng 50% với rau mùi, húng quế, bạc hà, rau mùi tây, đậu bắp, hạt tiêu. Tần suất kiểm tra với thanh long là 20%. Mặt hàng mì ăn liền cũng chịu tần suất kiểm tra 20%.

Như vậy, kể từ ngày 6/1/2022, mì ăn liền của Việt Nam sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng của Ethylene Oxide (tổng cộng của cả ethylene oxide và 2-chloro-ethanol, vì đều được đề cập là ethylene oxide). Do mì ăn liền là sản phẩm tổng hợp, trong trường hợp sản phẩm có thêm trứng hoặc mỡ động vật, thì cần thêm chứng thư từ Cục Thú Y. Nếu thuần túy các sản phẩm từ thực vật thì cần liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật để lấy chứng thư.

Năm 2021, hàng loạt sản phẩm mì ăn liền, hủ tiếu, phở ăn liền, miến…của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào EU bị cảnh báo và thu hồi vì có chứa chất cấm, vi phạm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của EU.

Mới đây nhất, đầu tháng 12 vừa qua, cơ quan chức năng của Pháp có thông báo về việc thu hồi một số lô mì tôm Hảo Hảo, hủ tiếu và phở ăn liền Ricey, mì Đệ Nhất và mì lẩu thái của Acecook Việt Nam do có chứa một số chất vượt mức cho phép, ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng.

Theo thông báo, mì tôm Hảo Hảo, hủ tiếu và phở ăn liền Ricey, mì Đệ Nhất và mì lẩu thái của Acecook Việt Nam có chứa 2-chloroetanol (2- CE, chất chuyển hoá từ ethylene oxide - EO) vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn của EU. Việc thu hồi các lô sản phẩm nói trên được cơ quan chức năng Pháp yêu cầu thực hiện trước ngày 31/1/2022.

Đây là lần thứ hai các sản phẩm mì ăn liền của Acecook Việt Nam xuất sang châu Âu bị yêu cầu thu hồi do chứa 2-CE vượt ngưỡng cho phép theo quy định của EU. Hồi tháng 8, Ireland yêu cầu thu hồi còn Đức, Hà Lan... cũng ra cảnh báo một số lô sản phẩm mì Hảo Hảo, miến ăn liền Good của Acecook Việt Nam vì chứa chất này.

Hồi tháng 8/2021, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh "Dried noodles with chicken - and beefspices", nhà sản xuất: Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương, địa chỉ: số 1 Lê Đức Thọ, khu phố 02, Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM, tại thị trường Na Uy. Lý do thu hồi là sản phẩm có chứa 0,052mg/kg - ppm ethylene oxide, vi phạm chỉ thị số 91/414/EEC của EU.