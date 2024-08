MG HS và RX5 cùng cỡ C, có thực sự 'dẫm chân' nhau?

MG Việt Nam đồng thời phân phối HS và RX5 nhằm đáp ứng sở thích riêng biệt của khách hàng trong phân khúc SUV cỡ C, đảm bảo rằng mỗi mẫu xe đều đáp ứng nhu cầu lái và sở thích đa dạng của người dùng.

Với định hướng tập trung vào xe gia đình, dải sản phẩm của MG Việt Nam chủ yếu xoay quanh 2 nhóm xe đang “hot” là B và C. Trong đó, MG HS và RX5 đều nằm ở phân khúc SUV cỡ C, không khỏi khiến người dùng cảm thấy khó lựa chọn bởi thông thường, các hãng xe chỉ xếp 1 đại diện cho 1 phân khúc cạnh tranh.

Vậy giữa HS và RX5, đâu sẽ là sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mỗi người?

Chênh lệch giá bán

Cả hai mẫu xe đều được nhập khẩu nguyên chiếc, với mức thuế suất khác nhau tùy theo thị trường nhập khẩu, ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán. Yếu tố này giúp HS có giá niêm yết chỉ ngang SUV hạng B (699 – 749 triệu đồng), rẻ hơn RX5 (739 – 829 triệu đồng).

Như vậy, MG HS sẽ hướng tới việc trở thành một mẫu xe gia đình lý tưởng, dành cho những khách hàng ưu tiên mức giá. Tuy nhiên có thời điểm, khoảng cách giữa 2 sản phẩm này được thu nhỏ nhờ chương trình khuyến mại hấp dẫn từ hãng hoặc đại lý.

Thiết kế khác biệt, nhắm tới khách hàng có độ tuổi khác nhau

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, các hãng xe thường lựa chọn một ngôn ngữ thiết kế chung, áp dụng lên nhiều dòng xe khác nhau, nhằm gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu. MG cũng ứng dụng công thức này, ví dụ như mẫu HS hiện hành có nhiều điểm giống chiếc sedan MG5 ở phần ngoại thất, đặc biệt là mặt ca-lăng.

Thế nhưng RX5 lại sở hữu ngôn ngữ thiết kế đầy phá cách, như một nét bút thử nghiệm của MG, hoàn toàn phô diễn được tiềm năng của thương hiệu. Do đó khi ra mắt Việt Nam, nét độc lạ có tính chấm phá này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng.

Dù đều có đích đến chung là xe gia đình, thiết kế của MG HS và RX5 lại hướng tới những khách hàng có độ tuổi khác nhau. RX5 sẽ thu hút những người dùng trẻ, ưa thích phong cách thể thao cùng các đường nét góc cạnh, với điểm nhấn là lưới tản nhiệt cỡ lớn và bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kép.

Tất nhiên rằng, mỗi người sẽ có quan điểm thẩm mỹ khác nhau. Nhưng có thể, thiết kế trẻ trung táo bạo của RX5 sẽ không phù hợp với những khách hàng trung tuổi. Khi đó, HS lại là một lựa chọn hợp lý khi sở hữu vẻ ngoài mềm mại hơn, đủ bắt mắt nhưng không quá phô trương.

Bước vào bên trong, khoang cabin của MG HS đem lại cảm giác thân thuộc dù sở hữu nhiều trang bị hiện đại. Xét về tiện nghi, RX5 có phần nhỉnh HS khi được trang bị màn hình giải trí 14,1 inch và sạc điện thoại không dây.

MG HS sở hữu bộ ghế da có thiết kế thể thao và đèn trang trí nội thất. Bù lại, các hàng ghế của RX5 vẫn bắt mắt với 2 tông-màu, phần đệm dày cho cảm giác dễ chịu khi cầm lái trong thời gian dài.

Vận hành: “kẻ tám lạng người nửa cân”

Cả 2 mẫu C-SUV đến từ thương hiệu MG đều sử dụng động cơ 1.5L tăng áp và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp là trang bị đắt giá, thường xuất hiện trên các mẫu xe thể thao, đem tới khả năng sang số nhanh, gia tăng sức kéo và sự mượt mà khi chuyển số.

Xét về thông số, cấu hình của RX5 sản sinh 168 mã lực và 275 Nm, nhỉnh hơn một chút so với HS (160 mã lực và 250 Nm). Bù lại, HS có nhiều chế độ lái hơn và sở hữu lẫy chuyển số sau vô-lăng, nhưng RX5 lại có điểm cộng là cần số điện tử.

Chân dung khách hàng của MG HS và RX5

Trang bị an toàn là điểm mạnh của MG HS, do mẫu xe này sở hữu hệ thống an toàn chủ động, đủ sức ganh đua với các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Các tính năng của RX5 tuy không bằng nhưng vẫn đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của các gia đình.

Vậy nên, chân dung khách hàng của MG HS và RX5 sẽ tùy theo “khẩu vị” của mỗi người. Những người dùng tìm kiếm một mẫu xe đủ bắt mắt nhưng không quá phô trương, quan tâm nhiều đến công nghệ sẽ có xu hướng chọn HS với thiết kế mượt mà, trau chuốt; khách hàng ưa thích sự phá cách, thể thao, góc cạnh sẽ nhắm tới RX5.

Với những người mê lái, MG RX5 sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc do mẫu xe này sở hữu hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, hứa hẹn đem lại những cảm xúc thú vị, phấn khởi khi ngồi sau vô-lăng. Khả năng vận hành của HS ở mức vừa phải nhưng có nhiều chế độ lái, phù hợp với đa dạng phong cách lái xe của người dùng.