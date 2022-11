Meghan Markle lại bị chỉ trích là kẻ nói dối

TPO - Meghan Markle liên tục bị chỉ trích vì các phát ngôn, gần đây là việc nhắc đến chồng bằng hai từ "chồng tôi", trước đó là nói với truyền thông cô không tìm hiểu gia thế, xuất thân của Harry trước khi kết hôn.

Trong podcast mới nhất, nhà phê bình truyền thông Megyn Kelly chỉ trích Meghan Markle vì cô liên tục gọi Hoàng tử Harry là "chồng tôi". Kelly cho rằng Nữ công tước Sussex làm điều đó chỉ để gây chú ý, theo Daily Mail.

Trong podcast, Megyn Kelly nói vợ chồng nhà Harry đã xé toạc Hoàng gia - nơi mà gia đình họ mắc nợ theo nghĩa đen cả về danh tiếng và tài sản. Cô khó chịu khi Meghan Markle luôn muốn lấn át chồng.

Những lời chỉ trích xuất hiện sau khi Meghan Markle xuất hiện trên podcast Archetypes và nói về khả năng nuôi dạy con cái của Harry. "Chồng tôi? Anh ấy rất tuyệt. Chồng tôi giúp đưa Archie xuống cầu thang trong lúc tôi làm bữa sáng cho cả ba người", Meghan Markle nói.

Ngoài ra, Megyn Kelly tuyên bố nữ công tước là kẻ nói dối. Nữ công tước xứ Sussex cho rằng cô không bao giờ để ý đến xuất thân của Harry trước khi hẹn hò. Trong cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey, Meghan Markle nói: "Tôi chưa bao giờ tra cứu chồng mình trên mạng. Tôi chỉ cảm thấy việc đó không cần thiết. Anh ấy chia sẻ mọi thứ với tôi".

Christopher Anderson, tác giả cuốn sách The King: The Life of Charles III, nói anh thấy tuyên bố của Meghan Markle quá hài hước. Ông khẳng định nữ công tước xứ Sussex giống bao người phụ nữ trẻ khác là đều biết rõ Hoàng gia Anh.

"Giống mọi phụ nữ trẻ khác ở độ tuổi đó, họ đều yêu Hoàng gia. Nhiều bức ảnh cho thấy cô chụp trước cổng Cung điện Buckingham khi chưa lấy chồng", tác giả Anderson nói.

Kelly đồng ý với quan điểm này: "Hãy nhìn vào thực tế đi. Ở lứa tuổi của tôi, người ta phát cuồng John F. Kenndy Jr., còn ở thời cô ấy, đó là Hoàng tử Harry. Cô ấy là kẻ nói dối".

Megyn Kelly cũng nói về phát ngôn gây sốc của Meghan Markle trong cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey là cô bị phân biệt chủng tộc. Meghan và Harry nói rằng một thành viên hoàng gia thắc mắc về màu da của con trai họ trong thời kỳ Meghan mang thai.

Tuy nhiên, Anderson khẳng định cuộc trò chuyện không hề diễn ra trong lúc Markle mang thai mà là trước khi họ đính hôn. "Đó là cuộc trò chuyện tức thì giữa Charles và Camila. Nhà vua và vương hậu thời điểm đó đã suy đoán cháu nội của họ trông như thế nào?", Anderson nói.

Kelly khẳng định cuộc trò chuyện giữa nhà vua và vợ không nên bị xem là phân biệt chủng tộc: "Việc tò mò cháu mình trông thế nào là bình thường. Khi làn da đen bị gắn với tiêu cực mới gọi là phân biệt chủng tộc".