'Avatar 2' - cuộc chiến hùng vĩ dưới đáy đại dương

TPO - Phần 2 của bom tấn "Avatar" hé lộ những cảnh quay mãn nhãn. Trong lần trở lại, tộc người Navi của hành tinh Pandora phải đối đấu với cuộc chiến dưới đáy đại dương.

Tối 2/11, nhà sản xuất tung trailer bộ phim Avatar: The Way of Water. Tác phẩm mở đầu bằng khung cảnh cuộc chiến bảo vệ đại dương của chủng tộc Navi. Những khung cảnh hùng vĩ, mãn nhãn không kém phần đầu ra mắt năm 2009.

Những giai điệu của I see you - ca khúc được viết từ phần 1 - khiến khán giả nhớ lại hồi ức Avatar. Trong phần hai, nhân vật công chúa Neytiri (Zoe Saldana đóng) đảm nhận vai trò trung tâm. Neytiri mang thai với Jake Sully (Sam Worthington đóng) - chàng trai đến từ Trái Đất. Hai người cùng nhau bảo vệ hành tinh Pandora.

Con gái của hai người là Kiri - người thích khám phá. Cô được cha mẹ dạy kỹ năng sinh tồn từ sớm. Chính họ đã lường trước được khả năng chủng tộc Navi tiếp tục chiến đấu với loài người, lần này là ở đại dương mênh mông vô tận.

Hàng loạt sinh vật dưới nước của hành tinh Pandora ra sức bảo vệ lãnh thổ. Tonowari - thủ lĩnh thủy tộc Metkayina - nhìn ra những căng thẳng giữa hai tộc người Navi và Metkayina, quyết bảo vệ nơi mình sinh sống. Trong trailer, nhân vật Tonowari nói với Lo'ak: "Chúng tôi không thể để cậu đem cuộc chiến xuống đây".

Kate Winslet đảm nhận vai Ronal - vợ thủ lĩnh Tonowari - trong phần mới của Avatar. Trong cuộc phỏng vấn của Hollywood Reporter, sao phim Titanic nói đạo diễn James Cameron yêu cầu diễn viên phải đóng được cảnh dưới nước. Bản thân cô phải tập nín thở để quay hoàn toàn cảnh bảy phút trong bể nước.

Avatar 2 dự kiến ra mắt tháng 12. Do quay mô tả cảnh chiến đấu dưới đại dương, ê-kíp phim bố trí bể nước chứa 900.000 gallon mô phỏng mọi thứ ở đại dương. Các diễn viên mặc trang phục bắt chuyển động, sau đó được áp dụng công nghệ motion-capture cho phim.

Phần đầu của Avatar ra mắt năm 2009. Kể từ ngày phát hành, tác phẩm khoa học viễn tưởng tạo ra doanh thu vững chắc với 77 triệu USD doanh thu mở màn. Song, bộ phim cần một thời gian chứng minh tại phòng vé, sau đó liên tục giữ kỷ lục, đứng vị trí số 1 trong 7 tuần liên tiếp và góp mặt ở top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất trong ba tháng. Cuối cùng, phim mang về 760 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Đầu năm 2021, Avatar thu thêm 12,3 triệu USD trong hai ngày chiếu lại ở Trung Quốc. Điều đó giúp tác phẩm đạt kỷ lục phim ăn khách nhất mọi thời đại. Gần đây, tác phẩm lần nữa được công chiếu toàn cầu và tiếp tục trở thành phim ăn khách.

Paul Dergarabedian - chuyên gia truyền thông cấp cao của Comscore - cho biết: "Chúng ta đang nói về bộ phim có tuổi đời 13 năm mà mọi người có thể xem ở nhà. Điểm thu hút lớn nhất là 3D. Avatar là lời nhắc nhở về trải nghiệm tuyệt vời tại rạp chiếu".